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YENİ BÖLÜM! Kuruluş Osman 166. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm full izle

ATV ekranlarının efsane tarihi dizisi Kuruluş Osman 166. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı yapım her hafta çarşamba günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu, hikayesi ve görsel şölen sunan sahneleri ile adından söz ettiren yapım yeni sezonunda. İşte, 9 Ekim 2024 tarihli Kuruluş Osman son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:21
YENİ BÖLÜM! Kuruluş Osman 166. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm full izle

Kuruluş Osman 166. bölüm full izle araştırmaları hız kazandı. ATV dizi ekranında takip edilen yeni bölümde yeniden tansiyon yükseliyor. Tarihi olayların görsel olarak sunulduğu yapım sezonlardır izleyenleri ekran başına kitlemeye devam ediyor. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle tamamı...

YENİ BÖLÜM! Kuruluş Osman 166. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm full izle

KURULUŞ OSMAN 166. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜM! Kuruluş Osman 166. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm full izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Oynanan büyük oyuna ve bütün engellere rağmen Karadin Kalesi, Kayı mülkü olur. Osman Bey, Karadin Kalesi'ni fethederken surlarda mancınıklara maruz kalmış olan Alaeddin Bey'in akıbeti ne olacaktır?

Komutan Lucas büyük bir plan içindedir. Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler.

YENİ BÖLÜM! Kuruluş Osman 166. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm full izle

Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler. Öte yandan elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanmayı düşünmektedir. Lucas, iki büyük Türk beyi için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in obasına büyük bir haber gelir. Kutsal emanetler çalınmıştır. Bu haber karşısında büyük bir öfke ve üzüntü duyan Osman Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır?

YENİ BÖLÜM! Kuruluş Osman 166. bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm full izle

Osman Bey ve Komutan Lucas karşı karşıya gelir. Osman Bey, kutsal emanetlerle alakalı Lucas'ı tehdit eder. Osman Bey, Lucas'ın kurduğu oyuna rağmen kutsal emanetleri bulabilecek midir?

Karadin'in fethi, fetihte boy gösteren beyliklerin de ağzını sulandırmaktadır. Begüm Hatun da Bayhan Bey de kalenin kendilerine verilmesini istemektedir. Bala Hatun ise Begüm'ü gözünün hiç tutmadığını söyler. Osman Bey kaleyi kime verecektir?

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