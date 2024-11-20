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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

Kuruluş Osman 171. bölüm, 20 Kasım 2024 tarihinde ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Burak Özçivit'in Osman Gazi karakterine hayat verdiği yapım yeni sezon kadrosu ve heyecan dolu konusu ile milyonları ekran başına toplamaya devam ediyor. Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin son bölümünde, Osman Bey'in alpleri ve yol arkadaşı Baysungur'un şehadeti sonrası, bu defa Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'un kaçırılması, uçlardaki Türkleri derinden sarsacak. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

Giriş Tarihi: 20.11.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 18:06
KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan yapım, her yeni bölümde heyecanı katbekat artırarak izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kuruluş Osman 171. bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD seçenekleriyle arama motorlarında en çok arananlar arasında yerini aldı. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı...

KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE

20 Kasım 2024 tarihli dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey'in alpi ve yol arkadaşlarından Baysungur'un şehadetinin öcü alınmadan bu sefer de Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'un kaçırılması uçlardaki Türkleri sarsacaktır.

KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

Lucas ve Sofia'nın Fatma'yı kaçırması, Osman Bey'i büyük bir çıkmaza sokarken Fatma Hatun'u alamadan obaya dönmek zorunda kalması Osman Bey'i çılgına döndürecek.

KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

Lucas, Fatma'yı bırakma şartı olarak Söğüt'ü istediklerini söyler. Osman Bey'den devletinin kurulduğu toprakları isteyen Lucas ve Sofia'nın bu şartının altında yatan gizli amaç nedir?

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