Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

KURULUŞ OSMAN 171. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD

Kuruluş Osman 171. bölüm, 20 Kasım 2024 tarihinde ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Burak Özçivit'in Osman Gazi karakterine hayat verdiği yapım yeni sezon kadrosu ve heyecan dolu konusu ile milyonları ekran başına toplamaya devam ediyor. Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin son bölümünde, Osman Bey'in alpleri ve yol arkadaşı Baysungur'un şehadeti sonrası, bu defa Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'un kaçırılması, uçlardaki Türkleri derinden sarsacak. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD