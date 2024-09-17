Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi | Heyecan dorukta! ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?
ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman 6. Sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 5. sezonuyla hafızalara kazınan dizide, yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yapımını Bozdağ Fi̇lm'in üstlendiği, senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı yapım için yeni sezon tarih araştırmaları sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı? İşte, Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:03