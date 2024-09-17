Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi | Heyecan dorukta! ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?

Haziran ayında 164. Bölüm ile sezon finali yapan Kuruluş Osman için sevenleri yeni sezon tarihi ne zaman açıklanacak bekliyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Kuruluş Osman yeni sezona güçlü oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle merhaba diyecek. Peki, ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı? İşte, detaylar...