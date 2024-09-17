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Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi | Heyecan dorukta! ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman 6. Sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 5. sezonuyla hafızalara kazınan dizide, yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yapımını Bozdağ Fi̇lm'in üstlendiği, senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı yapım için yeni sezon tarih araştırmaları sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı? İşte, Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi!

Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:03
Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi | Heyecan dorukta! ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?

Haziran ayında 164. Bölüm ile sezon finali yapan Kuruluş Osman için sevenleri yeni sezon tarihi ne zaman açıklanacak bekliyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Kuruluş Osman yeni sezona güçlü oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle merhaba diyecek. Peki, ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı? İşte, detaylar...

Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi | Heyecan dorukta! ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?

KURULUŞ OSMAN'IN 6. SEZONUNDAN İLK KARE GELDİ

atv ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman'ın yeni sezon setinden ilk kare geldi.

Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi | Heyecan dorukta! ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?

KURULUŞ OSMAN 6. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU, FRAGMAN YAYIMLANDI MI?

164. Bölümünde nefes kesen bir sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın 6. sezonu için nefesler tutuldu.

Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi | Heyecan dorukta! ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?

Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Osman Bey, Konstantin'i gafil avladı ve onun tek hamlede canını aldı. Hanesiyle birlikte zorlukların üstesinden gelmeyi başardı.

Toprakları genişletmek isteyen Osman Bey'in hedefinde Brusa vardı. İnce eleyip sık dokudu ve Brusa için harekete geçmeye karar kıldı.

Obada ise tatlı bir telaş hakimdi. Toy hazırlıkları yapıldı. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un toyu kuruldu.

Kuruluş Osman 6. Sezon yayın tarihi | Heyecan dorukta! ATV Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?

Her daim birbirlerinin destekçisi olan Osman Bey ve Bala Hatun neler yaşayacaktı?

Milyonlarca insan tarafından takip edilen Kuruluş Osman iddialı sahneleriyle hafızalar kazınmış durumda... Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı dizi kuvvetli senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

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