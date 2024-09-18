Kuruluş Osman’ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi de kadroda! İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği yapımda, yeni sezonda iddialı isimler yer alıyor. ATV ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek olan yapım için yeni oyuncular ve karakterleri merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?