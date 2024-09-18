Kuruluş Osman’ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi de kadroda! İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

Ekranların en çok izlenenler listesinde yer alan Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için heyecan dorukta. Reyting rekortmeni dizinin yeni sezonu ile birlikte oyuncu kadrosundaki değişiklikler de merak konusu oldu. Hangi oyuncuların yeni sezona dahil olacağı ATV resmi sitesi ve Kuruluş Osman sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruldu. Sevilen dizinin yeni sezonunda Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi de yer alacak. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim, hangi isimler var?
Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:59