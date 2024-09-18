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Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi de kadroda! İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

Ekranların en çok izlenenler listesinde yer alan Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için heyecan dorukta. Reyting rekortmeni dizinin yeni sezonu ile birlikte oyuncu kadrosundaki değişiklikler de merak konusu oldu. Hangi oyuncuların yeni sezona dahil olacağı ATV resmi sitesi ve Kuruluş Osman sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruldu. Sevilen dizinin yeni sezonunda Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi de yer alacak. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim, hangi isimler var?

Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:59
Kuruluş Osman’ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi de kadroda! İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

Kuruluş Osman'ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği yapımda, yeni sezonda iddialı isimler yer alıyor. ATV ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek olan yapım için yeni oyuncular ve karakterleri merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuruluş Osman’ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi de kadroda! İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

KURULUŞ OSMAN'IN 6. SEZON KADROSU BELLİ OLDU!

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı 'Kuruluş Osman'ın başrolünü Burak Özçivit üstlenirken, dizinin kadrosuna sürpriz isimler de dahil oldu.

Yeni sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer almaya hazırlanan Kuruluş Osman yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman’ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi de kadroda! İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman da dizinin kadrosuna dahil oldu.

Kuruluş Osman’ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi de kadroda! İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

ÖZGÜR ÇEVİK

Kuruluş Osman’ın 6. Sezon kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi’nin efsane ismi de kadroda! İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

EKİN MERT DAYMAZ

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