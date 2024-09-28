KYK BURS BAŞVURULARI | 2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2024-2025 eğitim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları, milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Eylül ayı itibarıyla üniversiteler güz dönemi eğitim faaliyetlerine başladı ve öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürebilmek için burs ve kredi imkanlarını araştırmaya başladı.Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), her yıl binlerce öğrenciye finansal destek sunarak eğitim süreçlerine katkı sağlıyor. Peki, bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru süreci nasıl işleyecek, başvurular nereden nasıl yapılır?