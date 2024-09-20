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KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar ödenecek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru ekranı sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları takip edilirken üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrenciler bu yılki eğitim desteği ödemelerine odaklandı. Yeni dönemde verilecek desteğin tutarı araştırılırken tarihlerde sorgulanıyor. Burs kriterlerini sağlayan öğrencilere karşılıksız burs verilirken diğerlerine geri ödemeli kredi imkanı sunulacak. Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:51
KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde her yıl sağlanan akademik destek için bu yıl da bekleyiş başladı. Her yıl üniversite kayıtlarından sonra başlayan bus ve kredi başvurusu için 2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK burs - kredi için aylık ödemelerden yararlanmak isteyenler ne zaman, hangi tarihte başvuru yapabilecek? Bu yıl KYK bursu ne kadar, ne zaman yatacak?

KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar ödenecek?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen öğrenim desteği KYK burs başvurusu henüz başlamadı. Başvurular geçtiğimiz senelerde Kasım ayında başlayıp aralık ayında sonuçları ilan edilmişti. Henüz yeni dönem ile ilgili bir açıklama gelmedi Resmi bir açıklama yapıldığında yer vereceğiz.

KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar ödenecek?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.

KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar ödenecek?

KYK BURSU NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl KYK bursu lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi. Bu yıl için KYK burs miktarları duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar ödenecek?

KYK BURS NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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