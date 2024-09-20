KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde her yıl sağlanan akademik destek için bu yıl da bekleyiş başladı. Her yıl üniversite kayıtlarından sonra başlayan bus ve kredi başvurusu için 2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK burs - kredi için aylık ödemelerden yararlanmak isteyenler ne zaman, hangi tarihte başvuru yapabilecek? Bu yıl KYK bursu ne kadar, ne zaman yatacak?