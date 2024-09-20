KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar ödenecek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru ekranı sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı duyuruları takip edilirken üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrenciler bu yılki eğitim desteği ödemelerine odaklandı. Yeni dönemde verilecek desteğin tutarı araştırılırken tarihlerde sorgulanıyor. Burs kriterlerini sağlayan öğrencilere karşılıksız burs verilirken diğerlerine geri ödemeli kredi imkanı sunulacak. Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar? İşte, detaylar...