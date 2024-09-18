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MANCHESTER CITY-INTER MİLAN CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi City-Inter maçı şifresiz canlı HD izle

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Manchester City – Inter Milan karşılaşmasıyla devam ediyor. Manchester City, Premier Lig 2024-2025 sezonuna 4'te 4 yaparak başlarken performansıyla dikkatleri çekti. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan İnter ise Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ile deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Devler Ligi maç heyecanını kaçırmamak isteyen futbolseverler müsabakanın canlı izleme linkini araştırıyor. İşte, Manchester City Inter Milan maçı şifresiz, ücretsiz canlı izle…

Giriş Tarihi: 18.09.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:51
MANCHESTER CITY-INTER MİLAN CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi City-Inter maçı şifresiz canlı HD izle

Manchester City'den İlkay Gündoğan ile Inter Milan'dan Hakan Çalhanoğlu karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi için yarışan ezeli rakipler UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Glenn Nyberg'ün hakem düdüğüyle başlayacağı müsabakanın canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Milan-Inter müsabakasının ayrıntıları ve canlı izle linki haberin devamında...

MANCHESTER CITY-INTER MİLAN CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi City-Inter maçı şifresiz canlı HD izle

MANCHESTER CITY-INTER MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi' kapsamında City ve Inter'in kozlarını paylaşacağı kritik mücadele 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-INTER MİLAN CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi City-Inter maçı şifresiz canlı HD izle

MANCHESTER CITY-INTER MİLAN CANLI İZLE

Ezeli rakiplerin karşılaşmasu Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

MANCHESTER CITY-INTER MİLAN CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi City-Inter maçı şifresiz canlı HD izle

DEVLER LİGİ ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya)

MANCHESTER CITY-INTER MİLAN CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi City-Inter maçı şifresiz canlı HD izle
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