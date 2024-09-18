MANCHESTER CITY-INTER MİLAN CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi City-Inter maçı şifresiz canlı HD izle

Manchester City'den İlkay Gündoğan ile Inter Milan'dan Hakan Çalhanoğlu karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi için yarışan ezeli rakipler UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Glenn Nyberg'ün hakem düdüğüyle başlayacağı müsabakanın canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Milan-Inter müsabakasının ayrıntıları ve canlı izle linki haberin devamında...