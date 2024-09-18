MANCHESTER CITY-INTER MİLAN CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi City-Inter maçı şifresiz canlı HD izle

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Manchester City – Inter Milan karşılaşmasıyla devam ediyor. Manchester City, Premier Lig 2024-2025 sezonuna 4'te 4 yaparak başlarken performansıyla dikkatleri çekti. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan İnter ise Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ile deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Devler Ligi maç heyecanını kaçırmamak isteyen futbolseverler müsabakanın canlı izleme linkini araştırıyor. İşte, Manchester City Inter Milan maçı şifresiz, ücretsiz canlı izle…