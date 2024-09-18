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Manchester City İnter ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında Manchester City sahasında Inter'i ağırlayacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi 50 binden fazla seyirci canlı olarak takip edecek. Manchester City geçtiğimiz sene Premier Lig'de ipi göğüslemeyi başarırken, Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek final etabında veda etmişti. Inter ise Serie A'da şampiyonluk yaşarken, Devler Ligi'nde hayal kırıklığına uğramıştı. Peki, bu akşam oynanacak olan Manchester City Inter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın canlı yayın kanalı…

Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:26
Manchester City İnter ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT’de mi?

İlkay Gündoğanlı Manchester City, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'i sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmayı naklen ve canlı olarak takip edecek. Siyah mavilerde Federico Dimarco sakatlığı nedeniyle, Marko Arnautovic ise hasta olduğu için forma giyemeyecek. Manchester City'de ise önemli bir eksiklik bulunmuyor. Peki, bu akşam Manchester City İnter hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı canlı yayın kanalı

Manchester City İnter ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT’de mi?

MANCHESTER CİTY INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birisi oynanacak. Manchester City-Inter maçı, 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT'nin Tabii platformu ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City İnter ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT’de mi?

Son 4 sezonu İngiltere Premier Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, yeni sezona da 4/4 ile başladı. İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'de ise Federico Dimarco sakatlığı, Marko Arnautovic hasta olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı.

Manchester City İnter ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT’de mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MANCHESTER CITY RAKİPLERİ

Inter, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Manchester City İnter ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT’de mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ INTER'İN RAKİPLERİ

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

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