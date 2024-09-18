Manchester City İnter ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında Manchester City sahasında Inter'i ağırlayacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi 50 binden fazla seyirci canlı olarak takip edecek. Manchester City geçtiğimiz sene Premier Lig'de ipi göğüslemeyi başarırken, Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek final etabında veda etmişti. Inter ise Serie A'da şampiyonluk yaşarken, Devler Ligi'nde hayal kırıklığına uğramıştı. Peki, bu akşam oynanacak olan Manchester City Inter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın canlı yayın kanalı…