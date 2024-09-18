Manchester City İnter ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT’de mi?

İlkay Gündoğanlı Manchester City, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'i sahasında konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmayı naklen ve canlı olarak takip edecek. Siyah mavilerde Federico Dimarco sakatlığı nedeniyle, Marko Arnautovic ise hasta olduğu için forma giyemeyecek. Manchester City'de ise önemli bir eksiklik bulunmuyor. Peki, bu akşam Manchester City İnter hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City Inter maçı canlı yayın kanalı