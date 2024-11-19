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HAFTANIN İLK TAKIM OYUNU! Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım 2024 MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin rehberliğinde ilerleyen yarışmacılar, bu akşamki takım oyunu için kıyasıya mücadele ettiler. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takım kaptanı Onur ile kırmızı takım kaptanı Şirin, takımlarını yöneterek avantaj sağlamaya çalıştı. Yarışmanın sıkı takipçileri hangi takımın dokunulmazlık kazandığı ve eleme adayının kim olduğu merak ediyor. Peki; 19 Kasım 2024 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 22:29
HAFTANIN İLK TAKIM OYUNU! Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım 2024 MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. TV8 ekranlarının popüler yarışma programında mavi ve kırmızı takımlar, bu haftanın dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Takımlar, şeflerin liderliğinde üstünlük sağlamak için tüm yeteneklerini sergiledi. Peki, 19 Kasım 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım dokunulmazlık oyununu kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı ve detaylar...

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNU! Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım 2024 MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle;

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNU! Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım 2024 MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 19 Kasım 2024 Pazartesi dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNU! Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım 2024 MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ İSİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Şeflerin değerlendirmesiyle en başarılı yemeği yapan bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNU! Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım 2024 MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme adayı henüz açıklanmadı. Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından oylama sonucu belli olacak.

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