HAFTANIN İLK TAKIM OYUNU! Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Kasım 2024 MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin rehberliğinde ilerleyen yarışmacılar, bu akşamki takım oyunu için kıyasıya mücadele ettiler. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takım kaptanı Onur ile kırmızı takım kaptanı Şirin, takımlarını yöneterek avantaj sağlamaya çalıştı. Yarışmanın sıkı takipçileri hangi takımın dokunulmazlık kazandığı ve eleme adayının kim olduğu merak ediyor. Peki; 19 Kasım 2024 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...