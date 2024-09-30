MasterChef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?

MasterChef'te yeni hafta kapanlık oyunu ile ekranlara geldi. Birbirinden zorlu ve zahmetli yemeklerin zamanla yarışarak yapıldığı yarışmada hafta başındaki kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, mavi takım kaptanlığının yanı sıra aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi olacak, Peki 30 Eylül Pazartesi MasterChef hangi yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı, takımlar nasıl oluştu? İşte, konuyla ilişkin detaylar haberin devamında...