MasterChef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?
MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için kıran kırana mücadele edecek. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 'Yağlama' yaparak hünerlerini sergilemelerini istedi. MasterChef yeni bölümünde en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını belirlemeavantajını elde edecek.. Peki, 30 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takımı...
Giriş Tarihi: 30.09.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 23:27