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MasterChef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?

MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için kıran kırana mücadele edecek. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 'Yağlama' yaparak hünerlerini sergilemelerini istedi. MasterChef yeni bölümünde en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını belirlemeavantajını elde edecek.. Peki, 30 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takımı...

Giriş Tarihi: 30.09.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 23:27
MasterChef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?

MasterChef'te yeni hafta kapanlık oyunu ile ekranlara geldi. Birbirinden zorlu ve zahmetli yemeklerin zamanla yarışarak yapıldığı yarışmada hafta başındaki kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, mavi takım kaptanlığının yanı sıra aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi olacak, Peki 30 Eylül Pazartesi MasterChef hangi yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı, takımlar nasıl oluştu? İşte, konuyla ilişkin detaylar haberin devamında...

MasterChef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en iyi "yağlama" yemeğini yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan isim ZÜBEYDE oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL KURULDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

MasterChef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?

GEÇEN HAFTA HANGİ YARIŞMACI ELENDİ?

MasterChef'te geçen hafta daha az başarılı tabak ortaya çıkararak elenen isim Bera oldu.

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