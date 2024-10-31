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Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 31 Ekim 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın 5. Ve 6. eleme adayları

MasterChef 31 Ekim Perşembe günü üçüncü dokunulmazlık oyunu ile seyirci ile buluşuyor. Kırmızı takımın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken haftanın üçüncü düello oyunu gerçekleşecek. Ördek pastilla düellosunda iki takımda birbiriyle yarışacak. Oyunda en çok puanı kazanan takım dokunulmazlık hakkının sahibi olurken diğer takım iki aday çıkaracak. Kaybeden takımla haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları netleşecek. Erim,Alper, Erim ve Ezgi eleme potasında yer alıyor. Peki TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 31.10.2024 19:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:47
Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 31 Ekim 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın 5. Ve 6. eleme adayları

MasterChef dokunulmazlık oyununda iki takımda en iyi ördek pastillayı yapmak için yarışıyor. 31 Ekim Perşembe günü haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunuyla beşinci ve altıncı eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı eleme adayları kimler oldu?

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 31 Ekim 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın 5. Ve 6. eleme adayları

31 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

31 Ekim Perşembe günü Masterchef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam takımlar düelloda yarışıyor. Kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 31 Ekim 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın 5. Ve 6. eleme adayları

MASTERCHEF KİM DOKUNULMAZ OLDU?

Kazanan takımdan bir isim dokunulmaz olurken iki isim de eleme potasına gidiyor.Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 31 Ekim 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın 5. Ve 6. eleme adayları

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Henüz haftanın 5. Ve 6. Eleme adayları belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 31 Ekim 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın 5. Ve 6. eleme adayları

MASTERCHEF 3. VE 4.ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı AKIN, 4. eleme adayı EZGİ oldu.

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