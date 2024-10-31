Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 31 Ekim 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın 5. Ve 6. eleme adayları

MasterChef 31 Ekim Perşembe günü üçüncü dokunulmazlık oyunu ile seyirci ile buluşuyor. Kırmızı takımın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken haftanın üçüncü düello oyunu gerçekleşecek. Ördek pastilla düellosunda iki takımda birbiriyle yarışacak. Oyunda en çok puanı kazanan takım dokunulmazlık hakkının sahibi olurken diğer takım iki aday çıkaracak. Kaybeden takımla haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları netleşecek. Erim,Alper, Erim ve Ezgi eleme potasında yer alıyor. Peki TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?