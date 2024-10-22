MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA: Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ekim ayı ödemeleri çiftçilerimiz tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımı ve üretimi desteklemek adına yapılan ödemeler Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hesaplara yatırıldığı açıklandı. Bakan "Başta bitkisel ürün sigortası ile mazot ve gübre desteği olmak üzere toplamda 1 Milyar 35 milyon lirayı bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." Açıklamasında bulundu. Peki, Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?