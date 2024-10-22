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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA: Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ekim ayı ödemeleri çiftçilerimiz tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımı ve üretimi desteklemek adına yapılan ödemeler Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hesaplara yatırıldığı açıklandı. Bakan "Başta bitkisel ürün sigortası ile mazot ve gübre desteği olmak üzere toplamda 1 Milyar 35 milyon lirayı bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." Açıklamasında bulundu. Peki, Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 22.10.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:51
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA: Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Çiftçilere ve üretime destek olmak amacıyla her ay düzenli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan gübre ve mazot ödemelerinde ekim ayı ödemesi sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ödemenin kaldırıldığı iddia edilse de Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada ödeminin kaldırılmadığını ve revize edildiğini bildirmişti. Peki, Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA: Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

BAKAN YUMAKLI ÖDEMELERİN YATIRILDIĞINI DUYURDU!

"Başta bitkisel ürün sigortası ile mazot ve gübre desteği olmak üzere toplamda 1 Milyar 35 milyon lirayı bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA: Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA: Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira, çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira, kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira, patates, soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira, yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira, diğer ürünler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği sağlanacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA: Ekim ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Destek Sistemi'ne kayıt olan çifçiler e- Devlet üzerinden ödemelerinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

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