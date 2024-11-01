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MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! 2024 6. ve 10. sınıf MEB ortak sınav soru ve cevapları PDF görüntüle!

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları 6 ve 10. sınıflar için 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlendi. Ülke genelinde yapılan sınavlarda 6. sınıf Türkçe dersinde 7, 6. sınıf matematik dersinde 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde 8 ve 10. sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı. Oturumlar bir ders süresi olan 40 dakika ile sınırlandırıldı. Ortak sınav cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, 1. dönem 1. yazılı MEB ortak sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 2024-2025 MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

Giriş Tarihi: 01.11.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:45
MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! 2024 6. ve 10. sınıf MEB ortak sınav soru ve cevapları PDF görüntüle!

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları; 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı. Ülke genelinde yapılan ortak sınavların ardından MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirilen sınavların kitapçıkları https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinde görüntüleniyor. Peki, 2024-2025 MEB ortak sınav cevap anahtarı nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, MEB 1.ortak sınav örnek soru kitapçığı indirme ODSGM ekranı...

MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! 2024 6. ve 10. sınıf MEB ortak sınav soru ve cevapları PDF görüntüle!

2024-2025 1. DÖNEM 1. YAZILI MEB ORTAK SINAVLARI TAMAMLANDI!

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı.

MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! 2024 6. ve 10. sınıf MEB ortak sınav soru ve cevapları PDF görüntüle!

TAMAMEN AÇIK UÇLU VE KISA CEVAPLI SORULAR KULLANILDI!

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda; 6. sınıf Türkçe dersi 7, 6. sınıf matematik dersi 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 8 ve 10. sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

Açık uçlu sorularda öğrenciler, cevapları kendi cümleleriyle yazdı.

Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirildi. Sabah ve öğle oturumlarında birbirine denk olan farklı sorular kullanıldı. Oturumlar bir ders süresi olan 40 dakika ile sınırlandırıldı. Oturumların ülke genelinde aynı saatte başlatılması ve sonlandırılması sağlandı.

MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! 2024 6. ve 10. sınıf MEB ortak sınav soru ve cevapları PDF görüntüle!

6. ve 10. SINIF SINAV KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI!

MEB ortak sınav 6. ve 10. sınıf soruları ve cevapları yayınlandı!

6. Sınıf Türkçe - MEB (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Türkçe - MEB (Öğlen Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Türkçe - YILDIRIM (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Türkçe - YILDIRIM (Öğlen Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Matematik (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

6. Sınıf Matematik (Öğlen Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! 2024 6. ve 10. sınıf MEB ortak sınav soru ve cevapları PDF görüntüle!

10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı (Öğlen Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

10. Sınıf Matematik (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

10. Sınıf Matematik (Öğlen Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için TIKLAYINIZ

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