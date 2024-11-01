MEB ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA PDF! 2024 6. ve 10. sınıf MEB ortak sınav soru ve cevapları ilan edildi!

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları 6 ve 10. sınıflar için 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlendi. Ülke genelinde yapılan sınavlarda 6. sınıf Türkçe dersinde 7, 6. sınıf matematik dersinde 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde 8 ve 10. sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı. Oturumlar bir ders süresi olan 40 dakika ile sınırlandırıldı. Ortak sınav cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, 1. dönem 1. yazılı MEB ortak sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 2024-2025 MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.