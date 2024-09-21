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MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024-2025 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılına ait ortak sınav tarihlerini açıkladı. Öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak amacıyla, sınav konuları ve müfredat detayları önümüzdeki günlerde MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanacak. Öğrencilerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken en önemli husus, sınav takvimine uygun bir çalışma programı oluşturarak eksik oldukları konuları gözden geçirmeleriyken sınavların ne zaman yapılacağı arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 21.09.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 08:05
MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024-2025 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu!

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından kısa bir süre sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ortak sınav tarihlerine ilişkin duyuru geldi. Binlerce öğrenci sınavların ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırmalara başladı. MEB öğrencilerin gelişimini yakından takip etmek, okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapılacağı açıklandı. İşte 2024-2025 MEB ortak sınav tarihleri haberin devamında...

MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024-2025 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu!

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda yapılmaya başlanacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav takvimini şu şekilde belirledi:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024-2025 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu!

MEB ORTAK SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Bir seçmeli ders il veya ilçe genelinde aynı türdeki tüm okullarda ortak olarak seçilmişse dağılım tabloları hazırlanır ve şubelere göre ortak sınav yapılır. Ancak seçmeli dersin il veya ilçe genelinde ortak olma durumu yoksa okullarda sınavlar açık uçlu sorulardan oluşacak şekilde ders öğretmeni tarafından yapılır.

MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024-2025 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu!

2023-2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. Yazılılarının, 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılılarının ortak yapılırken 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu kapsam genişletildi.Bu sene, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak. Bakanlıkça belirlenen kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024-2025 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu!

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

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