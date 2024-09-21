MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024-2025 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılına ait ortak sınav tarihlerini açıkladı. Öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak amacıyla, sınav konuları ve müfredat detayları önümüzdeki günlerde MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanacak. Öğrencilerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken en önemli husus, sınav takvimine uygun bir çalışma programı oluşturarak eksik oldukları konuları gözden geçirmeleriyken sınavların ne zaman yapılacağı arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.09.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 08:05