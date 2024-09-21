MEB Ortak sınav tarihleri ne zaman? 2024-2025 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri belli oldu!

2023-2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. Yazılılarının, 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılılarının ortak yapılırken 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu kapsam genişletildi.Bu sene, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak. Bakanlıkça belirlenen kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle: