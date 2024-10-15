MEB ORTAK SORU VE KONU DAĞILIMI: MEB duyurdu! 1. dönem 1. yazılı (6, 7, 8, 9, 10. sınıf) sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 1. Dönem ortak sınavları için geri sayım başladı. 2023-2024 yılında ilk defa uygulanmaya başlayan ortak sınavlarda soru ve konu dağılımı paylaşıldı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak. İşte ortak sınav tarihleri