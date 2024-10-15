MEB ORTAK SORU VE KONU DAĞILIMI: MEB duyurdu! 1. dönem 1. yazılı (6, 7, 8, 9, 10. sınıf) sınavları ne zaman?

Okullarda 1.dönem 1.yazılı sınav tarihleri paylaşıldı. Ekim ayının gelmesiyle birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılı ortak sınav tarihleri sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek sınavlar için konu ve soru dağılımı paylaşıldı. Geçtiğimiz sene yalnızca 6. Ve 9. Sınıflar için başlayan bu uygulama bu sene 6,7,8,9,10. Sınıf düzeyinde gerçekleşiyor. Bu kapsamda ülke genelinde toplam 12 sınav gerçekleştirilecek. Peki, 1. dönem 1. Yazılı sınavları ne zaman? İşte ortak sınav tarihleri