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MEB ORTAK SORU VE KONU DAĞILIMI: MEB duyurdu! 1. dönem 1. yazılı (6, 7, 8, 9, 10. sınıf) sınavları ne zaman?

Okullarda 1.dönem 1.yazılı sınav tarihleri paylaşıldı. Ekim ayının gelmesiyle birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılı ortak sınav tarihleri sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek sınavlar için konu ve soru dağılımı paylaşıldı. Geçtiğimiz sene yalnızca 6. Ve 9. Sınıflar için başlayan bu uygulama bu sene 6,7,8,9,10. Sınıf düzeyinde gerçekleşiyor. Bu kapsamda ülke genelinde toplam 12 sınav gerçekleştirilecek. Peki, 1. dönem 1. Yazılı sınavları ne zaman? İşte ortak sınav tarihleri

Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:45
MEB ORTAK SORU VE KONU DAĞILIMI: MEB duyurdu! 1. dönem 1. yazılı 6, 7, 8, 9, 10. sınıf sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 1. Dönem ortak sınavları için geri sayım başladı. 2023-2024 yılında ilk defa uygulanmaya başlayan ortak sınavlarda soru ve konu dağılımı paylaşıldı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak. İşte ortak sınav tarihleri

MEB ORTAK SORU VE KONU DAĞILIMI: MEB duyurdu! 1. dönem 1. yazılı 6, 7, 8, 9, 10. sınıf sınavları ne zaman?
MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:
1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.
MEB ORTAK SORU VE KONU DAĞILIMI: MEB duyurdu! 1. dönem 1. yazılı 6, 7, 8, 9, 10. sınıf sınavları ne zaman?

6 VE 10. SINIFLAR İÇİN YAPILACAK ORTAK SINAVLARA YÖNELİK KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI

6. sınıf Türkçe dersi (Yıldırım Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

10. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

10. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

MEB ORTAK SORU VE KONU DAĞILIMI: MEB duyurdu! 1. dönem 1. yazılı 6, 7, 8, 9, 10. sınıf sınavları ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:
7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

MEB ORTAK SORU VE KONU DAĞILIMI: MEB duyurdu! 1. dönem 1. yazılı 6, 7, 8, 9, 10. sınıf sınavları ne zaman?

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

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