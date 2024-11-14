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MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ EKRANI: MEB tercih kılavuzu yayınladı! 20 bin öğretmen ataması tercihleri hangi tarihlerde ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları geçtiğimiz haftalarda ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar gözlerini tercih erkanına çevirmişti. MEB tarafından yayımlanan 20 bin öğretmen ataması takvimiyle birlikte, atama tercihlerinin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Atamalar ise tercihler dikkate alınarak sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, 2024 sözleşmeli 20 bin öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:14
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ EKRANI: MEB tercih kılavuzu yayınladı! 20 bin öğretmen ataması tercihleri hangi tarihlerde ve nereden yapılır?

2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri takvimiyle birlikte, atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı adaylar tarafından mercek altına alındı. MEB tarafından yayımlanan 20 bin öğretmen alımı atama takviminin ardından, tercihlerin yapılacağı tercihler netlik kazandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, saat kaçta, nereden ve nasıl yapılacak?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ EKRANI: MEB tercih kılavuzu yayınladı! 20 bin öğretmen ataması tercihleri hangi tarihlerde ve nereden yapılır?

2024 YILI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılına ait sözleşmeli öğretmenlik atama ve tercih tarihlerinin yer aldığı kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik için tercihlerini 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 20 Kasım 2024 saat 16:00'ya kadar tamamlanarak, başvuru süreci sonlandırılacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ EKRANI: MEB tercih kılavuzu yayınladı! 20 bin öğretmen ataması tercihleri hangi tarihlerde ve nereden yapılır?

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI İÇİN TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atamaları için adaylar tercih işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Tercih başvuruları için adayların, herhangi bir ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunmalarına gerek olmayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ EKRANI: MEB tercih kılavuzu yayınladı! 20 bin öğretmen ataması tercihleri hangi tarihlerde ve nereden yapılır?

KAÇ TERCİH HAKKI VERİLECEK?

Sözlü sınavda en az 60 puan almış olan adaylar, 40 farklı eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ EKRANI: MEB tercih kılavuzu yayınladı! 20 bin öğretmen ataması tercihleri hangi tarihlerde ve nereden yapılır?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atama tercihlerinin 14 Kasım'da başlayacağını ve sonuçların da 23 Kasım'da açıklanacağını kamuoyuyla paylaştı.

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