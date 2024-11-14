MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ EKRANI: MEB tercih kılavuzu yayınladı! 20 bin öğretmen ataması tercihleri hangi tarihlerde ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları geçtiğimiz haftalarda ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar gözlerini tercih erkanına çevirmişti. MEB tarafından yayımlanan 20 bin öğretmen ataması takvimiyle birlikte, atama tercihlerinin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Atamalar ise tercihler dikkate alınarak sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, 2024 sözleşmeli 20 bin öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?