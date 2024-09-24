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Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı izle ekranı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Yayınlanan son bölümünün ardından izleyenler sevilen yapımın gelecek bölümünde neler olacak merak ediyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve daha birçok isim yer alıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 17. bölüm fragmanı ve detayları!

Giriş Tarihi: 24.09.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:22
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı izle ekranı

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile gündemde! Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Serdar Gökhan, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerin ve Ghassan Massoud ile Luka Peroš gibi ünlü Hollywood yıldızlarının yer aldığı yapım ekrana gelen son bölümü ile izleyenlerin dikkatini çekti. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı izle ekranı

TRT 1 MEHMED: FETİHLER SULTANI 17. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, ikinci sezonuyla başladı. Serkan Çayoğlu'nun Sultan Mehmed'i canlandırdığı dizi için yeni bölüm fragmanı merak edildi.

Yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı izle ekranı

MEHMED: FETİHLER SULTANI 16. BÖLÜM ÖZET

Konstantiniyye kuşatması önündeki birçok engeli ortadan kaldıran Mehmed, büyük sefer için gün saymaktadır. Bütün vezirlerini ve reayayı bu uğurda bir çarpan yüreklerle birleştirmiştir. Kuşatma için birçok askeri unsurun yanında donanmasını da güçlendiren Mehmed, donanmayı Baltaoğlu'na teslim etmiştir. Ancak Baltaoğlu'nun çözmesi gereken bir mesele vardır. O da yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı kardeşi, Konsül kadırgalarının başındaki amiral Rizzo'yla kavuşmaktır.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı izle ekranı

Rizzo, birçok kapıyı açacak bir anahtardır. Çandarlı bunu bildiği için bir oyunla Rizzo'yu Osmanlı'ya minnettar hale getirir. Mehmed de kuşatma öncesi en büyük planını Rizzo üzerine kurar. Rizzo, minnettarlığının karşılığı olarak Mehmed'e yardım edecek mi? Hayati önem taşıyan bu vazifeyi kabul edecek mi?

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı izle ekranı

Kuşatma hazırlıkları Harem'de devam etmektedir. Mara, Bahar ve Gülşah başta olmaz üzere, Harem'deki hatunlar kuşatma için çalışmaktadır. Bir yandan bu gayretler sürerken diğer yandan doğum heyecanı yaşanır. Gülşah'ın karnı burnundadır. Yakın zamanda bir çocuk dünyaya getirecektir. Doğacak çocuk erkek mi kız mı olacaktır? Merakla beklenmektedir. Bu Harem'deki tüm dengeleri değiştirecek bir hadisedir.

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