Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı izle ekranı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Yayınlanan son bölümünün ardından izleyenler sevilen yapımın gelecek bölümünde neler olacak merak ediyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve daha birçok isim yer alıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 17. bölüm fragmanı ve detayları!
Giriş Tarihi: 24.09.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:22