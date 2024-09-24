Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed: Fetihler Sultanı 17. bölüm fragmanı izle ekranı

MEHMED: FETİHLER SULTANI 16. BÖLÜM ÖZET

Konstantiniyye kuşatması önündeki birçok engeli ortadan kaldıran Mehmed, büyük sefer için gün saymaktadır. Bütün vezirlerini ve reayayı bu uğurda bir çarpan yüreklerle birleştirmiştir. Kuşatma için birçok askeri unsurun yanında donanmasını da güçlendiren Mehmed, donanmayı Baltaoğlu'na teslim etmiştir. Ancak Baltaoğlu'nun çözmesi gereken bir mesele vardır. O da yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı kardeşi, Konsül kadırgalarının başındaki amiral Rizzo'yla kavuşmaktır.