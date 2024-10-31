MEKEZİ ATAMA TARİHLERİ 2024 | KPSS merkezi atama ne zaman, KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri başladı mı, kılavuz yayında mı?

Merkezi atama tarihleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzu kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görevlendirilmek isteyen adaylar tarafından bekleniyor. Atama işlemleri ÖSYM'nin belirlediği kriterler ve kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Adaylar atama puanlarını göz önünde bulundurarak tercihlerini oluşturacak. Peki KPSS merkezi atama ne zaman, KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak?