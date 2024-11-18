  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: '4 aylık enflasyon farkıyla zam oranı netleşiyor!' Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı 2025 yeni yıla kısa bir süre kala gündemde yer alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Ocak ve Temmuz ayında yılda iki kez olmak üzere enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammının doğrudan etkisiyle zam uygulanıyor. Ekim ayı enflasyon verelerinin de belli olmasıyla 4 aylık veriler netlik kazandı. Son yapılan zam oranıyla en düşük memur maaşı 39 bin TL'ye ulaşmıştı. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama

Giriş Tarihi: 18.11.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 07:06
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: ’4 aylık enflasyon farkıyla zam oranı netleşiyor!’ Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisinin maaşına yeni yılda yapılacak zam oranı bekleniyor. Polis, öğretmen, hemşire doktor gibi birçok meslek grubunun yeni yılın ilk 6 ayında geçerli olacak maaşları için açıklamalar takip ediliyor. Peki, 2025 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte memur maaşı hesaplama

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: ’4 aylık enflasyon farkıyla zam oranı netleşiyor!’ Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memurlar ve memur emeklileri, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı alacak. 2024'ün ikinci yarısı için ise bu oran yüzde 10 olarak belirlenmişti. Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, enflasyon oranı ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı. Bu gelişme ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı 1,87 olarak belirlendi. 2025'in ilk 6 aylık dönemi için yapılacak toplu sözleşme zammı da dahil edildiğinde, memurların ve emekli memurların 4 aylık maaş artışı toplamda yüzde 7,99 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: ’4 aylık enflasyon farkıyla zam oranı netleşiyor!’ Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK AYINDA ZAMLANACAK
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.
Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: ’4 aylık enflasyon farkıyla zam oranı netleşiyor!’ Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: ’4 aylık enflasyon farkıyla zam oranı netleşiyor!’ Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ OCAK ZAMMII YÜ-ZDE KAÇ OLACAK?
4 aylık enflasyon verileri belli oldu. Kasım ve Aralık aylarına dair enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle nihai zam oranı netleşecek. Kasım ve Aralık ayında % 1 enflasyon açıklanması halinde oluşacak enflasyon farkı 3,92, yapılacak olan zam oranı ise % 10,16 olacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA