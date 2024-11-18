MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: ’4 aylık enflasyon farkıyla zam oranı netleşiyor!’ Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memurlar ve memur emeklileri, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı alacak. 2024'ün ikinci yarısı için ise bu oran yüzde 10 olarak belirlenmişti. Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, enflasyon oranı ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı. Bu gelişme ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı 1,87 olarak belirlendi. 2025'in ilk 6 aylık dönemi için yapılacak toplu sözleşme zammı da dahil edildiğinde, memurların ve emekli memurların 4 aylık maaş artışı toplamda yüzde 7,99 olarak hesaplandı.