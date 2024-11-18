MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: ’4 aylık enflasyon farkıyla zam oranı netleşiyor!’ Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı 2025 yeni yıla kısa bir süre kala gündemde yer alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Ocak ve Temmuz ayında yılda iki kez olmak üzere enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammının doğrudan etkisiyle zam uygulanıyor. Ekim ayı enflasyon verelerinin de belli olmasıyla 4 aylık veriler netlik kazandı. Son yapılan zam oranıyla en düşük memur maaşı 39 bin TL'ye ulaşmıştı. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama