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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: 4 aylık enflasyona göre belirlendi! Ocak ayında memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: 4 aylık enflasyona göre belirlendi! Ocak ayında memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı 2025 Ocak ayına kısa bir kala gündeme gelmeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının da etkisiyle zam geliyor. Enflasyon verilerinde 4 aylık rakamlar ilan edildi. Bunun üzerine hesaplamalar güncellendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin TL'ye yükselmişti. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama

Giriş Tarihi: 24.11.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:59
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: 4 aylık enflasyona göre belirlendi! Ocak ayında memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yılda memur maaşları yeniden belirleniyor. Ocak ayında gelecek zamla birlikte yeni maaşlar belli olacak. Ocak ayında yapılacak oranla birlikte 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak maaşlar netleşecek. Gözler açıklamalara çevrildi. İşte memur maaş zammı 2025 Ocak

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: 4 aylık enflasyona göre belirlendi! Ocak ayında memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memurlar ve memur emeklileri, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı alacak. 2024'ün ikinci yarısı için ise bu oran yüzde 10 olarak belirlenmişti. Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, enflasyon oranı ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı. Bu gelişme ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı 1,87 olarak belirlendi. 2025'in ilk 6 aylık dönemi için yapılacak toplu sözleşme zammı da dahil edildiğinde, memurların ve emekli memurların 4 aylık maaş artışı toplamda yüzde 7,99 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: 4 aylık enflasyona göre belirlendi! Ocak ayında memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK AYINDA ZAMLANACAK
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.
Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: 4 aylık enflasyona göre belirlendi! Ocak ayında memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: 4 aylık enflasyona göre belirlendi! Ocak ayında memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ OCAK ZAMMII YÜ-ZDE KAÇ OLACAK?
4 aylık enflasyon verileri belli oldu. Kasım ve Aralık aylarına dair enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle nihai zam oranı netleşecek. Kasım ve Aralık ayında % 1 enflasyon açıklanması halinde oluşacak enflasyon farkı 3,92, yapılacak olan zam oranı ise % 10,16 olacak.

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