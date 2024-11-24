MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU: 4 aylık enflasyona göre belirlendi! Ocak ayında memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı 2025 Ocak ayına kısa bir kala gündeme gelmeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının da etkisiyle zam geliyor. Enflasyon verilerinde 4 aylık rakamlar ilan edildi. Bunun üzerine hesaplamalar güncellendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin TL'ye yükselmişti. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte memur zammı hesaplama