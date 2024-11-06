MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: “4 aylık enflasyonla o rakam ortaya çıkıyor!” Ocak ayı memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı 2025 son dakika gelişmeleriyle gündemde. Memur maaşlarına yılda iki kez zam gelirken enflasyon farkı ve toplu sözleşme maaşları doğrudan etkiliyor. Yeni yılda gelecek zam oranları için bekleyiş sürerken 4 aylık enflasyon farkı da açıklandı. Yeni verilerle birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık artış yüzde 7.99 oldu. Geçtiğimiz Temmuz atında yüzde %19,31 zam oranıyla en düşük memur maaşı 39.000 TL olarak ortaya çıkmıştı. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son durum