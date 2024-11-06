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MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: “4 aylık enflasyonla o rakam ortaya çıkıyor!” Ocak ayı memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı 2025 son dakika gelişmeleriyle gündemde. Memur maaşlarına yılda iki kez zam gelirken enflasyon farkı ve toplu sözleşme maaşları doğrudan etkiliyor. Yeni yılda gelecek zam oranları için bekleyiş sürerken 4 aylık enflasyon farkı da açıklandı. Yeni verilerle birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık artış yüzde 7.99 oldu. Geçtiğimiz Temmuz atında yüzde %19,31 zam oranıyla en düşük memur maaşı 39.000 TL olarak ortaya çıkmıştı. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son durum

Giriş Tarihi: 06.11.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:33
MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 4 aylık enflasyonla o rakam ortaya çıkıyor! Ocak ayı memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve memur emeklisine verilecek zam oranın netleşmesi için geri sayım sürüyor. 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yeni maaşlar ilan edilecek. İşte Ocak memur zammı son gelişmeler

MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 4 aylık enflasyonla o rakam ortaya çıkıyor! Ocak ayı memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,24'e geriledi.

MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 4 aylık enflasyonla o rakam ortaya çıkıyor! Ocak ayı memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 4 aylık enflasyonla o rakam ortaya çıkıyor! Ocak ayı memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK AYINDA ZAMLANACAK
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.
Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: 4 aylık enflasyonla o rakam ortaya çıkıyor! Ocak ayı memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI ORANI YÜZDE 12,06 OLDU
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar zam artışı alsa da Memur zammında enflasyonun yanında toplu sözleşmede etkili olacak. 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için 4 aylık artış oranı yüzde 12,06 olarak kesinleşmiş oldu. Bu oranı Kasım ve Aralık enflasyonu da eklenecek.

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