MEMUR ZAMMI OCAK 2025: Enflasyon ile ocak zammı hesaplanıyor! Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

Her sene yılda iki kez güncellenen memur zammı 2025 Ocak gelişmelerine yeni yıla kısa bir süre kala kamu kurum ve kuruluşları kadrolarında görev alan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Memur ve memur emeklilerine her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam geliyor. Enflasyon ve toplu sözleşme zammının büyük oranda etki ettiği maaşlarda gözler Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevrildi. Polis, hemşire, öğretmen, ebe vb. meslek gruplarında yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşlar için bekleyiş sürüyor. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yen, yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte memur maaş zammı hesaplama