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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor MEMUR ZAMMI OCAK 2025: Enflasyon ile ocak zammı hesaplanıyor! Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI OCAK 2025: Enflasyon ile ocak zammı hesaplanıyor! Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

Her sene yılda iki kez güncellenen memur zammı 2025 Ocak gelişmelerine yeni yıla kısa bir süre kala kamu kurum ve kuruluşları kadrolarında görev alan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Memur ve memur emeklilerine her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam geliyor. Enflasyon ve toplu sözleşme zammının büyük oranda etki ettiği maaşlarda gözler Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevrildi. Polis, hemşire, öğretmen, ebe vb. meslek gruplarında yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşlar için bekleyiş sürüyor. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yen, yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte memur maaş zammı hesaplama

Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:19
MEMUR ZAMMI OCAK 2025: Enflasyon ile ocak zammı hesaplanıyor! Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

Her yıl olduğu gibi bu yılda memur maaşları ocak ayından temmuz ayına geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek. 20245 yılının ilk yarısında memur maaş zammının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Gözler gelecek açıklamalara yöneldi. Geçtiğimiz temmuz ayında memur ve memur emeklisinin maaşlarına yüzde %19,31 zam yapılmıştı. Peki, yeni yılda memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI OCAK 2025: Enflasyon ile ocak zammı hesaplanıyor! Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisi de belli oldu. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.

Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam açıklanacak.

MEMUR ZAMMI OCAK 2025: Enflasyon ile ocak zammı hesaplanıyor! Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

MEMUR ZAMMI OCAK 2025: Enflasyon ile ocak zammı hesaplanıyor! Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan aylık TÜFE verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı 12,06 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan kasım ayı yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

MEMUR ZAMMI OCAK 2025: Enflasyon ile ocak zammı hesaplanıyor! Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası TÜFE tahminlerine göre yapılan hesaplamalarda toplam enflasyon farkı yüzde 16,22 oluyor. Oluşacak enflasyon farkı ise yüzde 5.65 şeklinde görülüyor.

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