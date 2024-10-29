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MEMUR ZAMMI OCAK 2025 HESAPLAMA | Ocak zammı ile en düşük öğretmen, polis, hemşire memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı Ocak 2025 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Yılda iki kez güncellenen maaşlarda enflasyon farkı ve toplu sözleşme doğrudan etki ediyor. Yeni yılda belirlenecek olan oran için kritik veriler gelmeye başladı. Üç aylık enflasyon farkının yüzde 8,92 olmasıyla birlikte gözler polis öğretmen hemşire ve doktor maaşlarına çevrildi. Temmuz ayında yüzde 19,31 oranındaki zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.000 TL'ye ulaşmıştı. Peki 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı son gelişmeler

Giriş Tarihi: 29.10.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:38
MEMUR ZAMMI OCAK 2025 HESAPLAMA | Ocak zammı ile en düşük öğretmen, polis, hemşire memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri için 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak olan memur zammı araştırılmaya başladı. Üç aylık enflasyon farkı ile birlikte yeni maaşların çerçevesi çiziliyor. işte Ocak memur zammı son durum

MEMUR ZAMMI OCAK 2025 HESAPLAMA | Ocak zammı ile en düşük öğretmen, polis, hemşire memur maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

Enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici oluyor. Buna göre eylül ayında açıklanan enflasyon oranı ile memur maaşı için 3 aylık enflasyon verisi belli oldu.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Ancak yıllık enflasyon farkıyla birlikte yeni maaşlar tam olarak belirlenmiş olacak.

MEMUR ZAMMI OCAK 2025 HESAPLAMA | Ocak zammı ile en düşük öğretmen, polis, hemşire memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

MEMUR ZAMMI OCAK 2025 HESAPLAMA | Ocak zammı ile en düşük öğretmen, polis, hemşire memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK AYINDA ZAMLANACAK

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.

Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMUR ZAMMI OCAK 2025 HESAPLAMA | Ocak zammı ile en düşük öğretmen, polis, hemşire memur maaşı ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI MEMUR ZAMMINI NASIL ETKİLİYOR?
Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile kesinleşiyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ederken, bu rakama yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyor.

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