MEMUR ZAMMI OCAK 2025 HESAPLAMA | Ocak zammı ile en düşük öğretmen, polis, hemşire memur maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

Enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici oluyor. Buna göre eylül ayında açıklanan enflasyon oranı ile memur maaşı için 3 aylık enflasyon verisi belli oldu.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Ancak yıllık enflasyon farkıyla birlikte yeni maaşlar tam olarak belirlenmiş olacak.