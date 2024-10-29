MEMUR ZAMMI OCAK 2025 HESAPLAMA | Ocak zammı ile en düşük öğretmen, polis, hemşire memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı Ocak 2025 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Yılda iki kez güncellenen maaşlarda enflasyon farkı ve toplu sözleşme doğrudan etki ediyor. Yeni yılda belirlenecek olan oran için kritik veriler gelmeye başladı. Üç aylık enflasyon farkının yüzde 8,92 olmasıyla birlikte gözler polis öğretmen hemşire ve doktor maaşlarına çevrildi. Temmuz ayında yüzde 19,31 oranındaki zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.000 TL'ye ulaşmıştı. Peki 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı son gelişmeler