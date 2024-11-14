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MEMURA ZAM SON DAKİKA 2025: Polis, hemşire, öğretmen maaşı değişiyor! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı Ocak 2025 son dakika gelişmeleriyle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl iki kez zam gelen maaşları belirleyen en büyük faktörlerin başında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı geliyor. Memur ve memur emeklisinin maaşlarında 2025'in ilk yarısı ve ikinci yarısı olmak üzere iki kez zam yapılacak. Son olarak temmuz ayında yapılan %19,31 zam oranıyla en düşük memur maaşı 39.000 TL'ye ulamıştı. Polis, öğretmen, hemşire, doktor vb. meslek grupları için hesaplamalar yapılıyor. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son durum

Giriş Tarihi: 14.11.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:19
MEMURA ZAM SON DAKİKA 2025: Polis, hemşire, öğretmen maaşı değişiyor! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisine yeni yılın ilk 6 ayında geçerli olacak zamma ait veriler gelmeye başladı. TÜİK tarafından a4 aylık rakamların açıklanmasıyla gözler yeni yılda polis, hemşire, öğretmen, doktor vb. meslek gruplarının maaşlarına çevrildi. İşte memur zammı son gelişmeler

MEMURA ZAM SON DAKİKA 2025: Polis, hemşire, öğretmen maaşı değişiyor! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memurlar ve memur emeklileri, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı alacak. 2024'ün ikinci yarısı için ise bu oran yüzde 10 olarak belirlenmişti. Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, enflasyon oranı ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı. Bu gelişme ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı 1,87 olarak belirlendi. 2025'in ilk 6 aylık dönemi için yapılacak toplu sözleşme zammı da dahil edildiğinde, memurların ve emekli memurların 4 aylık maaş artışı toplamda yüzde 7,99 olarak hesaplandı.

MEMURA ZAM SON DAKİKA 2025: Polis, hemşire, öğretmen maaşı değişiyor! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

MEMURA ZAM SON DAKİKA 2025: Polis, hemşire, öğretmen maaşı değişiyor! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK AYINDA ZAMLANACAK
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.
Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMURA ZAM SON DAKİKA 2025: Polis, hemşire, öğretmen maaşı değişiyor! Ocakta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:

OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

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