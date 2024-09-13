Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir?
Mevlid Kandili'nde oruç tutarak bu günün faziletlerinden faydalanmak isteyenler, kandil günü oruç tutmanın fazilet ve sevabını araştırıyor. Kandil geceleri dua kapılarının açık olduğu, kıymetli ve önemli günlerdir. Bu nedenle namazların kılındığı, duaların edildiği bu özel günde Mevlid Kandili orucu için de araştırmalar hız kazandı. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir?
Giriş Tarihi: 13.09.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:49