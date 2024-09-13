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Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir?

Mevlid Kandili'nde oruç tutarak bu günün faziletlerinden faydalanmak isteyenler, kandil günü oruç tutmanın fazilet ve sevabını araştırıyor. Kandil geceleri dua kapılarının açık olduğu, kıymetli ve önemli günlerdir. Bu nedenle namazların kılındığı, duaların edildiği bu özel günde Mevlid Kandili orucu için de araştırmalar hız kazandı. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir?

Giriş Tarihi: 13.09.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:49
Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir?

Mevlid Kandili orucu için hazırlık yapan pek çok kişi Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabını öğrenmek istiyor. Konuyla ilgili Diyanet'in açıklamalarını inceleyen vatandaşlar bu açıklamalar ışığında Mevlid Kandili orucu farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir sorusuna cevap arıyor. İşte, Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı!

Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir?

Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Receb'in ilk cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.

Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir?

MEVLİD KANDİL'İNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" soruna verdiği yanıt şu şekilde;

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mıdır, nasıl niyet edilmelidir?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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