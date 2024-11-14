Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? Ağır sıklet dünya şampiyonu Mike Tyson hakkında bilinmeyen bilgiler

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için heyecan dorukta. Tarihin en iyi ağır sıklet şampiyonları arasında gösterilen Mike Tyson hayatı, yaşı ve kariyeri ile gündem oldu. Kariyerinde 50 galibiyet (44'ü nakavt) ve 6 yenilgi elde ve ringlerin korkulu rüyası olarak bilinen Tyson genç yaşlarda başladığı boks kariyerinde olağanüstü bir hızla yükseldi ve 20 yaşında ağır sıklet dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Peki; Mike Tyson kimdir, kaç yaşında? İşte, eski ağır sıklet şampiyonu hakkında merak edilen her şey...