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MÜGE ANLI BUGÜN CANLI İZLE | ATV canlı yayın ekranıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı HD izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yakından takip ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen programda kayıplar, cinayetler ve birçok esrarengiz olay ele alınıyor. Dün yayınlanan bölümünde Hatice Musaoğlu cinayeti ile ilgili şok edici olaylar yaşandı. İşte, 20 Eylül 2024 Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle…

Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:30
MÜGE ANLI BUGÜN CANLI İZLE | ATV canlı yayın ekranıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı HD izle

Gündüz kuşağının en çok sevilen ve en çok izlenen programı Müge Anlı hafta içi her gün 10:00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Birbirinden donanımlı profesyonel ekibi ile birlikte cinayetlerin ve kayıpların ardındaki sır perdesini aralayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 7'den 70'e milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.İşte, ATV canlı yayın ekranı ile bugün Müge Anlı canlı HD izle ekranı haberin devamında...

MÜGE ANLI BUGÜN CANLI İZLE | ATV canlı yayın ekranıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı HD izle

20 EYLÜL CUMA MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI BUGÜN CANLI İZLE | ATV canlı yayın ekranıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı HD izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Musaoğlu'nu bulmak için Müge Anlı'ya başvuran kayıp kadının kızı annesinin bulunamamasından kardeşi Aydın Musaoğlu'nu sorumlu tuttu ve şu ifadeleri kullandı, "Babam vefat ettiğinde abim bekardı. Sonrasında evlendi ve annemle birlikte yaşamaya başladı. O dönem olayların tam farkında değildim, eşim ilgilenmek için köye gitti ve benim gitmemi istemedi.

MÜGE ANLI BUGÜN CANLI İZLE | ATV canlı yayın ekranıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı HD izle

Annem, damadıyla telefonda konuşurken abim annemin kafasına vurmuş ve telefon kapanmış. Olayı, abimin 3,5 yaşındaki kızı anlattı; 'Babaannem telefonla konuşurken babam sobanın demir çubuğuyla kafasına vurdu, kan aktı, sonra boğmaya kalktı ve çuvala koyup yukarı kata attı' dedi. O konuşmadan sonra annemden bir daha haber alamadık" ifadelerini kullandı.

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