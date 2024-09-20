MÜGE ANLI BUGÜN CANLI İZLE | ATV canlı yayın ekranıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı HD izle
ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yakından takip ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen programda kayıplar, cinayetler ve birçok esrarengiz olay ele alınıyor. Dün yayınlanan bölümünde Hatice Musaoğlu cinayeti ile ilgili şok edici olaylar yaşandı. İşte, 20 Eylül 2024 Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle…
Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:30