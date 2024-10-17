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MÜGE ANLI CANLI İZLE | 17 Ekim 2024 Perşembe ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

Gündüz kuşağının en çok seyredilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümüyle 17 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek. Başarılı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen programda alanında uzman avukatlar, psikologlar ile birlikte esrarengiz cinayetleri ve kayıpların ardındaki sır perdesi aydınlanıyor. Programın yakından takip edenler Müge Anlı yeni bölümü kaçırmadan izlemek için arama motorları ATV canlı yayın linkini araştırıyor. İşte, ATV canlı yayın akışı ile 17 Ekim 2024 Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle…

Giriş Tarihi: 17.10.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 08:57
MÜGE ANLI CANLI İZLE | 17 Ekim 2024 Perşembe ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

Ekranların reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV'nin 17 Ekim 2024 Perşembe gününün yayın akışı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Gündüz kuşağının reyting listelerini alt üst eden programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dün yayınlanan bölümünde Zeynep Uğuz'un çocukları Neslihan ve Mehmet, kayıp anneleri Zeynep Uğuz ve eşi Ercan Uğuz'un atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e bulunmaları için başvuruda bulundu. Yeni bölümde neler yaşanacağını kaçırmadan seyretmek isteyenler için ATV ile Müge Anlı canlı yayın izle ekranı haberin devamında...

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 17 Ekim 2024 Perşembe ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

17 EKİM 2024 PERŞEMBE MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 17 Ekim 2024 Perşembe ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Zeynep Uğuz'un çocukları Neslihan ve Mehmet, kayıp anneleri Zeynep Uğuz ve eşi Ercan Uğuz'un atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e bulunmaları için başvuruda bulundu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 17 Ekim 2024 Perşembe ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

Çocuklar, Zeynep Uğuz'un 6 ay önce evlendiği Ercan Uğuz ile birlikte kaybolduğunu bildirdi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 17 Ekim 2024 Perşembe ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

Annelerinden haber alan çocuklar, canlı yayında büyük bir sevinç yaşadı.

Zeynep Uğuz'un ifadeleri şöyle oldu: "İyiyim, merak etmeyin. Benim telefonum bozuldu. Bugün tamirden almaya gidecektik, ekipler geldi." Telefon konuşmasının ardından çocuklarından Mehmet, "Burada bir sorumsuzluk var. Daha önce dedim ki, böyle trajikomik bir olay olursa anneme sitem edeceğim. Çok büyük bir sorumsuzluk bu," dedi.

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