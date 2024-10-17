MÜGE ANLI CANLI İZLE | 17 Ekim 2024 Perşembe ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

Annelerinden haber alan çocuklar, canlı yayında büyük bir sevinç yaşadı.

Zeynep Uğuz'un ifadeleri şöyle oldu: "İyiyim, merak etmeyin. Benim telefonum bozuldu. Bugün tamirden almaya gidecektik, ekipler geldi." Telefon konuşmasının ardından çocuklarından Mehmet, "Burada bir sorumsuzluk var. Daha önce dedim ki, böyle trajikomik bir olay olursa anneme sitem edeceğim. Çok büyük bir sorumsuzluk bu," dedi.