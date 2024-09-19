MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 EYLÜL: ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm HD izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen programlarda alanında başarılı avukatlar ve psikologlarla birlikte faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların ardındaki sır perdesini aralıyor. Programı yakından takip edenler ve yayınlanacak yeni bölümleri kaçırmadan izlemek isteyenler yeni bölüm canlı izle ekranını araştırıyor. İşte, 19 Eylül Perşembe ATV canlı yayın akışıyla Müge Anlı canlı izle ekranı...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:57