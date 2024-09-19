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MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 EYLÜL: ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm HD izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen programlarda alanında başarılı avukatlar ve psikologlarla birlikte faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların ardındaki sır perdesini aralıyor. Programı yakından takip edenler ve yayınlanacak yeni bölümleri kaçırmadan izlemek isteyenler yeni bölüm canlı izle ekranını araştırıyor. İşte, 19 Eylül Perşembe ATV canlı yayın akışıyla Müge Anlı canlı izle ekranı...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:57
MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 EYLÜL: ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm HD izle

ATV'nin reyting rekortmeni programın yeni bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. 7'den 70'e milyonları ekran başına kilitleyen programda her gün birbirinden esrarengiz olay çözüme kavuşturuluyor. Yayınlanan son bölümde Hatice Musaoğlu cinayetiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İşte, 19 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle linki....

MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 EYLÜL: ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm HD izle

19 EYLÜL MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 EYLÜL: ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm HD izle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?
Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 17 yıl önce Kastamonu Gümütler köyünden şüpheli şekilde kayboldu. Kızları annelerini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Annelerinin öldürüldüğünden şüphelenen kızlar, annelerinin kaybında ağabeylerini itham etti. İddiaların odağındaki ağabey Aydın canlı yayına geldi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 EYLÜL: ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm HD izle

Hasan Fırtına Esenyurt'ta 14 Eylül Cumartesi günü kaybolan 24 yaşındaki Aybeniz Top'u aramak için Müge Anlı stüdyolarına başvurdu. 3 yaşındaki oğluyla sırra kadem basan Aybeniz Hasan'a "Hasan, gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Nolur kuratr beni. Oğlumu bul, anneme teslim et." şeklinde ses kayıtları gönderdiği öne sürüldü.

MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 EYLÜL: ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm HD izle
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