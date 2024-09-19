MÜGE ANLI CANLI İZLE 19 EYLÜL: ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm HD izle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 17 yıl önce Kastamonu Gümütler köyünden şüpheli şekilde kayboldu. Kızları annelerini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Annelerinin öldürüldüğünden şüphelenen kızlar, annelerinin kaybında ağabeylerini itham etti. İddiaların odağındaki ağabey Aydın canlı yayına geldi.