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MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ve canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün 10:00'da ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı 7'den 70'e milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümleri kaçırmadan izlemek isteyenler ATV canlı izle ekranını arama motorlarında sorguluyor. İşte, 25 Eylül 2024 Çarşamaba Müge Anlı yeni bölüm HD izle...

Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:26
MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ve canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

Ekranların en çok izlenen ve sevilen kanalı ATV'nin 25 Eylül Çarşamba günün yayın akışı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dün yayınlanan bölümünde Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Yerni bölümlerde neler yaşanacağını kaçırmadan seyretmek isteyenler için ATV ile Müge Anlı canlı yayın izle ekranı haberin devamında...

MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ve canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

25 EYLÜL ÇARŞAMBA MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ve canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

5 çocuk babası Cengiz Karademir'in vefatından sonra çocukları Müge Anlı stüdyolarına gelerek ölümün ardındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. Cengiz Karademir'İn ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, çocuklar babalarının ölümünden anneleri Emine Karademir'i sorumlu tuttu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ve canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

Cengiz ve Emine Karademir çiftinin çocukları Zeynep, Muhammet, Melike, Azize ve Naime 23 Eylül 2024 tarihinde Müge Anlı programında babalarının ölümünü aydınlatmak için bir araya geldi. Çocukların açıklamalarına göre Cengiz Karademir'İn ölümünde Emine Karademir ve sevgilisi Şeyhmus Aslantaş'ın parmağı var. "Babamızın kanı yerde kalamsın" diyen çocuklar kan donduran açıklamalarda bulundu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ve canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

ATV FREKANS BİLGİLERİ:
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

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