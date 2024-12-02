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MUHTEMEL 11'LER! Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serdar Topraktepe yönetiminde ilk maç!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, son haftalarda aldığı sonuçlarla zor bir dönemden geçerken, bu maçtan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Giovanni van Bronckhorst ile vedalaşan Beşiktaş karşılaşmaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Hatayspor ise ligdeki istikrarlı performansını sürdürmek ve taraftarı önünde önemli bir galibiyet almak istiyor. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 02.12.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 15:10
MUHTEMEL 11’LER! Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serdar Topraktepe yönetiminde ilk maç!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, zorlu bir deplasmana çıkıyor. Siyah-beyazlılar, son haftalarda yaşadığı form düşüklüğüne rağmen Hatayspor karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu karşılaşmaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Peki; Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11’LER! Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serdar Topraktepe yönetiminde ilk maç!

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 14. haftada oynanacak Hatayspor Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER! Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serdar Topraktepe yönetiminde ilk maç!

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER! Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serdar Topraktepe yönetiminde ilk maç!

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 15. hafta derbi maçına sahne olacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin derbi maçı 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

MUHTEMEL 11’LER! Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serdar Topraktepe yönetiminde ilk maç!

HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Özcan, Gedson, Rashica, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile

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