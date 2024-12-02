MUHTEMEL 11'LER! Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serdar Topraktepe yönetiminde ilk maç!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, son haftalarda aldığı sonuçlarla zor bir dönemden geçerken, bu maçtan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Giovanni van Bronckhorst ile vedalaşan Beşiktaş karşılaşmaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Hatayspor ise ligdeki istikrarlı performansını sürdürmek ve taraftarı önünde önemli bir galibiyet almak istiyor. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?