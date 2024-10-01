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Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Ahırdan sonra şimdi de halı şüphesi: Jandarma hepsine el koydu!

Son dakikaTürkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetindeki gelişmelere kilitlendi. Kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili hala belirlenemedi. Gizemini koruyan korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere küçük kızın amcası, annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahırda bulunan 2 izmaritin ardından şimdi de halı şüphesi gündeme geldi! İşte detaylar…

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 12:07
Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Ahırdan sonra şimdi de halı şüphesi: Jandarma hepsine el koydu!

Son dakikaNarin Güran, daha 8 yaşındaydı. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ndeki Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kayıplara karıştı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Ahırdan sonra şimdi de halı şüphesi: Jandarma hepsine el koydu!

Tam 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç cinayetle ilgili başlatılan soruşturma, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Ahırdan sonra şimdi de halı şüphesi: Jandarma hepsine el koydu!

AMCA, ANNE VE AĞABEY TUTUKLANDI!

Sır cinayette katil hala bulunamazken bugüne kadar muhtar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı. Soruşturmada ise çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Ahırdan sonra şimdi de halı şüphesi: Jandarma hepsine el koydu!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan soruşturmada, Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 3 kez ifade değiştirmesi kafaları karıştırdı.

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Ahırdan sonra şimdi de halı şüphesi: Jandarma hepsine el koydu!

Nevzat Bahtiyar son ifadesinde Salim Güran'ın kendisini Arif Güran'ın evine çağırdığını, "Narin Arife Güran ile ilişkimi gördü ben de onu öldürdüm. Sen bana yardım edeceksin. Cesedi ya parçala ya da göm" dediğini anlattı.

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