Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Ahırdan sonra şimdi de halı şüphesi: Jandarma hepsine el koydu!

Son dakika… Türkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetindeki gelişmelere kilitlendi. Kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili hala belirlenemedi. Gizemini koruyan korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere küçük kızın amcası, annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahırda bulunan 2 izmaritin ardından şimdi de halı şüphesi gündeme geldi! İşte detaylar…