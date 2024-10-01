Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Ahırdan sonra şimdi de halı şüphesi: Jandarma hepsine el koydu!

Nevzat Bahtiyar son ifadesinde Salim Güran'ın kendisini Arif Güran'ın evine çağırdığını, "Narin Arife Güran ile ilişkimi gördü ben de onu öldürdüm. Sen bana yardım edeceksin. Cesedi ya parçala ya da göm" dediğini anlattı.