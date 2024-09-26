Narin Güran cinayetinde son dakika: İtirafçının evinde nöbet tutuluyor! Yeni delil dosyada... Narin’i kim neden öldürdü?

ANNE VE AMCA ARASINDA...

Olayın ilk gününden itibaren Narin'in uygunsuz bir duruma şahit olduğu bu nedenle susturulmak amaçlı öldürüldüüğü ihtimali üzerinde duruluyordu.

En çok üzerinde durulan iddia ise anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran arasında cinsel ilişki yaşandığı yönündeydi. O itiraf Nevzat Bahtiyar'dan geldi.