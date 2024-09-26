Narin Güran cinayetinde son dakika: İtirafçının evinde nöbet tutuluyor! Yeni delil dosyada... Narin’i kim neden öldürdü?

Narin Güran cinayetinde son dakika: Yeni delil soruşturma kapsamında alındı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında ve bir çuval içerisinde cansız bulunan 8 yaşındaki küçük kız çocuğu tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Davada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın ifade değiştirmesiyle birlikte olayın seyri değişirken Amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasında neler yaşandığı merak ediliyor. Öte yandan ahırda bulunan izmarit delili incelemede. Peki: Narin'in katili kim, son durum ne? İşte, Narin Güran son dakika gelişmeleri...