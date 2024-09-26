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Narin Güran cinayetinde son dakika: İtirafçının evinde nöbet tutuluyor! Yeni delil dosyada... Narin'i kim neden öldürdü?

Narin Güran cinayetinde son dakika: Yeni delil soruşturma kapsamında alındı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında ve bir çuval içerisinde cansız bulunan 8 yaşındaki küçük kız çocuğu tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Davada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın ifade değiştirmesiyle birlikte olayın seyri değişirken Amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran arasında neler yaşandığı merak ediliyor. Öte yandan ahırda bulunan izmarit delili incelemede. Peki: Narin'in katili kim, son durum ne? İşte, Narin Güran son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:32
Narin Güran cinayetinde son dakika: İtirafçının evinde nöbet tutuluyor! Yeni delil dosyada... Narin’i kim neden öldürdü?

ANNE VE AMCA ARASINDA...

Olayın ilk gününden itibaren Narin'in uygunsuz bir duruma şahit olduğu bu nedenle susturulmak amaçlı öldürüldüüğü ihtimali üzerinde duruluyordu.

En çok üzerinde durulan iddia ise anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran arasında cinsel ilişki yaşandığı yönündeydi. O itiraf Nevzat Bahtiyar'dan geldi.

Narin Güran cinayetinde son dakika: İtirafçının evinde nöbet tutuluyor! Yeni delil dosyada... Narin’i kim neden öldürdü?

"Narin'i Salim ile birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık. Battaniyeye koyduktan sonra Salim cesedi bana verdi. Bende cesedi kucağıma alarak ikametten çıktığımda kapı önünde bulunan Narin'e ait terlikleri de Salim'in söylemesi üzerine alıp battaniyenin içine koydum ve aracıma koyarak ikametime doğru indim.

Narin Güran cinayetinde son dakika: İtirafçının evinde nöbet tutuluyor! Yeni delil dosyada... Narin’i kim neden öldürdü?

Narin Güran cinayeti gündemdeki yerini koruyor. Her gün ortaya çıkan yeni gelişmelerle birlikte takip edilen süreçte cesedi dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın evinde nöbet tutuluyor. Vücutta sıvılaşma, göğüse ve boyuna bası, bacakta kopma gibi pek çok detayın ortaya çıktığı otopsi raporu ardından küçük kızın kaybolduğu gün öldüğü netleşmişti. Narin'in ölümü ardından soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklu. İşte, Narin Güran son dakika haberleri...

Narin Güran cinayetinde son dakika: İtirafçının evinde nöbet tutuluyor! Yeni delil dosyada... Narin’i kim neden öldürdü?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: İFADE DEĞİŞTİRDİ!

Cesedin bulunduğu çuvalı amca Salim Güran'ın kendisine getirdiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar olay günü yaşananlara dair ifade değiştirdi.

Bahtiyar, cesedi gidip evden aldığını ve Narin'i yerde hareketsiz yatarken gördüğünü itiraf etti.

Narin Güran cinayetinde son dakika: İtirafçının evinde nöbet tutuluyor! Yeni delil dosyada... Narin’i kim neden öldürdü?

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Eve gidip küçük Narin'i yerde hareketsiz yatarken gördüğünü aktaran Nevzat Bahtiyar, cesedi evden aldığını söyledi. Salim Güran'ın kendisine cinayeti anlattığını ve şu sözleri aktardığını itiraf etti:

SON DAKİKA SON DAKİKA