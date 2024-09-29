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Narin Güran cinayetinde son dakika: Yeni kamera kayıtları mı var? Amcaları Memduh, Erhan ve Barış…

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni bir çuval içinde Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, jandarma 3 soruşturma savcısının gözetiminde, Narin'in amcaları Memduh, Erhan ve Barış Güran'ın evinde aramalar yaptı. Jandarma amca Erhan ve Barış Güran'a ait kamera kayıt cihazına el koydu. Söz konusu cihazlar TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. İşte Narin Güran haberinin ayrıntıları

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 29.09.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 09:49
Narin Güran cinayetinde son dakika: Yeni kamera kayıtları mı var? Amcaları Memduh, Erhan ve Barış…

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül günü evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Yeni kamera kayıtları mı var? Amcaları Memduh, Erhan ve Barış…

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Narin, köyünde toprağa verilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile muhtar olan amca Salim Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Yeni kamera kayıtları mı var? Amcaları Memduh, Erhan ve Barış…

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk koordinesinde sürdürülen soruşturmada, Narin cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Yeni kamera kayıtları mı var? Amcaları Memduh, Erhan ve Barış…

Başsavcılığın talimatıyla soruşturmayı yapan z3 cumhuriyet savcısı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olay yeri inceleme ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ile önceki gün Tavşantepe Köyü'ne gitti.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Yeni kamera kayıtları mı var? Amcaları Memduh, Erhan ve Barış…

Aile bireyleriyle yapılan görüşmenin ardından jandarma ekipleri, Narin Güran'ın amcaları olan Memduh, Erhan ve Barış Güran'ın evinde de inceleme yaptı.

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