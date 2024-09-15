NARİN GÜRAN DAVASI SON GELİŞMELER: Narin’in katili kim, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?

Soruşturma sonucunda aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükselmiş oldu.