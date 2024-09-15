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NARİN GÜRAN DAVASI SON GELİŞMELER: Narin'in katili kim, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasıyla ilgili soruşturma hala devam ediyor. Soruşturma kapsamında aralarında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan amca Salim Güran'ın ifadesinin yeniden alınabilmesi için Diyarbakır Adliyesi'ne sevki gerçekleştirildi. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu Narin Güren davasıyla ilgili yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 8 yaşındaki Narin'i kim neden öldürdü, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?

Giriş Tarihi: 15.09.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 06:58
NARİN GÜRAN DAVASI SON GELİŞMELER: Narin’in katili kim, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?

21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin'in öldürülmesine dair başlatılan soruşturma sürüyor. 8 Eylül tarihinde gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ailenin konuyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalara bir yenisini de baba Arif Güran ekledi. İşte, Narin Güran davasıyla ilgili en sıcak gelişmeler haberin devamında...

NARİN GÜRAN DAVASI SON GELİŞMELER: Narin’in katili kim, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Şüpheliler arasında Narin'in öz ailesinden isimlerin de yer alması dikkat çekti.

NARİN GÜRAN DAVASI SON GELİŞMELER: Narin’in katili kim, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma halen devam ederken, olayın ardındaki sır perdesinin aralanması için yeni delillerin ortaya çıkması bekleniyor.

NARİN GÜRAN DAVASI SON GELİŞMELER: Narin’in katili kim, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?

Soruşturma sonucunda aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükselmiş oldu.

NARİN GÜRAN DAVASI SON GELİŞMELER: Narin’in katili kim, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?

Narin Güran'ın macası ve baş şüpheli amca Salim Güran'ın silinen telefon kayıtları mesaj ve aramalar geri getirildi. Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un Güran'a "Henüz bende değil, daha ölmemiş." şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

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