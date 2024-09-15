NARİN GÜRAN DAVASI SON GELİŞMELER: Narin'in katili kim, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasıyla ilgili soruşturma hala devam ediyor. Soruşturma kapsamında aralarında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan amca Salim Güran'ın ifadesinin yeniden alınabilmesi için Diyarbakır Adliyesi'ne sevki gerçekleştirildi. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu Narin Güren davasıyla ilgili yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 8 yaşındaki Narin'i kim neden öldürdü, küçük kız aile cinayetine mi kurban gitti?
Giriş Tarihi: 15.09.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 06:58