  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Narin Güran son dakika gelişmesi: Nevzat Bahtiyar'ın kayıp dakikaları çözüldü! Narin'in katili belli oldu mu, son durum ne?

Diyarbakır'da gerçekleşen olay Türkiye'yi yasa boğdu. 8 yaşındaki Narin Güran olayı kayıpla başlamış 19. günün sonunda cinayetin açığa çıkması ile son bulmuştu. Cesedin dere yatağında bulunması ardından sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Son dakika haberleri arasında güncelliğini koruyan olayda amca Salim Güran'ın tutukluluğu köy sakini Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ile gerçekleşmişti. Son olarak yenge Hediye Güran için tutuklama kararı çıktı. İtirafçının evinde yapılan arama sonrası kayıp 18 dakikanın sırrı da çözüldü. Peki, Narin Güran'ın katili kim, neden öldü, son gelişmeler nedir? İşte Narin Güran son dakika 19 Eylül 2024...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:05
Narin Güran son dakika gelişmesi: Nevzat Bahtiyar’ın kayıp dakikaları çözüldü! Narin’in katili belli oldu mu, son durum ne?

Kayıp haberi verildikten tam 19 gün sonra cansız bedenine bir derede çuval içinde ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Cansız bedeni dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tüm okların döndüğü amca Salim Güran'ın küçük kızı öldürdüğünü iddia etti. Bu itiraf sonrası olay daha da derinleşti. Son olarak cinayette ilk rapora da ulaşıldı ve ölüm nedeni ortaya çıktı. Peki; Narin Güran neden öldü, katili kim, kesinleşti mi? İşte, son durum...

Narin Güran son dakika gelişmesi: Nevzat Bahtiyar’ın kayıp dakikaları çözüldü! Narin’in katili belli oldu mu, son durum ne?

Diyarbakır'da gerçekleşen olayda 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a 19 gün sonra cansız olarak ulaşıldı. Dere yatağında bir çuval içinde bulunan Güran'ın cansız bedenini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi kendisine amca Salim Güran'ın verdiğini itiraf etti.

Bu olay sonrası amca Salim Güran tutuklandı. Ancak olaydaki sır perdesi henüz kalkmış değil.

Narin Güran son dakika gelişmesi: Nevzat Bahtiyar’ın kayıp dakikaları çözüldü! Narin’in katili belli oldu mu, son durum ne?

Anne ve ağabeyin de içinde bulunduğu birçok aile üyesi için gözaltı ve tutuklama kararı çıkarken son olarak yenge Hediye Güran 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı.

Adli Tıp'ın ilk otopsi sonucuna göre küçük kızın ölüm nedeni de belli oldu.

Narin Güran son dakika gelişmesi: Nevzat Bahtiyar’ın kayıp dakikaları çözüldü! Narin’in katili belli oldu mu, son durum ne?

NARİN GÜRAN NEDEN ÖLDÜ?

Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

Narin Güran son dakika gelişmesi: Nevzat Bahtiyar’ın kayıp dakikaları çözüldü! Narin’in katili belli oldu mu, son durum ne?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: KAYIP DAKİKALAR ÇÖZÜLDÜ!

8 yaşındaki Narin Güranı'ın en kamerada görüldüğü saat ile Nevzat Bahtiyar'ın aracının dere kenarında görüldüğü saat arasındaki 18 dakikanın sırrı çözüldü.

SON DAKİKA SON DAKİKA