Narin Güran son dakika gelişmesi: Nevzat Bahtiyar'ın kayıp dakikaları çözüldü! Narin'in katili belli oldu mu, son durum ne?
Diyarbakır'da gerçekleşen olay Türkiye'yi yasa boğdu. 8 yaşındaki Narin Güran olayı kayıpla başlamış 19. günün sonunda cinayetin açığa çıkması ile son bulmuştu. Cesedin dere yatağında bulunması ardından sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Son dakika haberleri arasında güncelliğini koruyan olayda amca Salim Güran'ın tutukluluğu köy sakini Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ile gerçekleşmişti. Son olarak yenge Hediye Güran için tutuklama kararı çıktı. İtirafçının evinde yapılan arama sonrası kayıp 18 dakikanın sırrı da çözüldü. Peki, Narin Güran'ın katili kim, neden öldü, son gelişmeler nedir? İşte Narin Güran son dakika 19 Eylül 2024...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:05