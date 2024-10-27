Narin Güran son dakika gelişmeleri: Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Ölmeden 1 saat önce..." Narin'in katili kimi?

Son dakika Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış halde cansız bedeni bulunmuştu. Tüm ülkenin yakından takip ettiği cinayete dair, aile üyeleri göz altına alınmıştı. Şimdi ise Küçük Narin'in ölümünden bir saat önceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Peki, Narin Güran'ı kim öldürdü? Meğer, ölmeden önce...