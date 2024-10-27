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Narin Güran son dakika gelişmeleri: Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Ölmeden 1 saat önce..." Narin'in katili kimi?

Son dakika Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış halde cansız bedeni bulunmuştu. Tüm ülkenin yakından takip ettiği cinayete dair, aile üyeleri göz altına alınmıştı. Şimdi ise Küçük Narin'in ölümünden bir saat önceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Peki, Narin Güran'ı kim öldürdü? Meğer, ölmeden önce...

Giriş Tarihi: 27.10.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 01:36
Narin Güran son dakika gelişmeleri: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölmeden 1 saat önce... Narin’in katili kimi?

Son dakika... Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ederken, olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere ek olarak çıkan görüntüleri inceleyen ekipler, konuya dair yeni gelişmeleri aktardı. Peki, Küçük Narin'i kim öldürdü, yeni gelişmeler neler? İşte, olaya dair son dakika gelişmeleri ve detayları...

Narin Güran son dakika gelişmeleri: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölmeden 1 saat önce... Narin’in katili kimi?

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Narin Güran son dakika gelişmeleri: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölmeden 1 saat önce... Narin’in katili kimi?

ÖLMEDEN ÖNCEKİ BİR SAATİ

Yapılan araştırmalarda Narin Güran'ın ölmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı.

İşte, o görüntüler ve detayları;

Narin Güran son dakika gelişmeleri: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölmeden 1 saat önce... Narin’in katili kimi?

Okul kameraları tarafından kaydedilen kamerada, Narin önce kuzenlerini almaya gidiyor.

Narin Güran son dakika gelişmeleri: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölmeden 1 saat önce... Narin’in katili kimi?

Evde ve telefonla olmadıklarını görünce bu kez iki dakika sonra koşarak uzaklaşıyor. Bu görüntüler, Narin'i biri mi kovalıyor sorularını akıllara getirdi.

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