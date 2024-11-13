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O TARİHTE SON! Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son ödeme günü hangi tarihte, uzatılır mı? Gözler Bakanlıkta!

Yılın son günlerine yaklaştıkça aile desek ödemelerinin ne zaman sona ereceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süreyle destek sağlanıyordu. Haziran ayında bitmesi planlanan program Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından bir süre daha her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplara yatırıldı. Peki, aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son ödeme günü hangi tarihte, uzatılır mı? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 13.11.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:38
O TARİHTE SON! Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son ödeme günü hangi tarihte, uzatılır mı? Gözler Bakanlıkta!

Aile Destek Programı kapsamında 4 farklı gelir aralığı için 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Kasım ayı ödemelerini hesaplarında gören hak sahipleri yıl sonuna yaklaştıkça söz konusu programın sona ereceği tarihi sorgulamaya başladı. Her ay hesaplara yatırılan ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki, aile destek ödemeleri uzatılır mı, ne zaman bitiyor? İşte, tüm detaylar...

O TARİHTE SON! Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son ödeme günü hangi tarihte, uzatılır mı? Gözler Bakanlıkta!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

O TARİHTE SON! Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son ödeme günü hangi tarihte, uzatılır mı? Gözler Bakanlıkta!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!

Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.

O TARİHTE SON! Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son ödeme günü hangi tarihte, uzatılır mı? Gözler Bakanlıkta!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

O TARİHTE SON! Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son ödeme günü hangi tarihte, uzatılır mı? Gözler Bakanlıkta!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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