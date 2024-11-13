O TARİHTE SON! Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son ödeme günü hangi tarihte, uzatılır mı? Gözler Bakanlıkta!

Yılın son günlerine yaklaştıkça aile desek ödemelerinin ne zaman sona ereceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süreyle destek sağlanıyordu. Haziran ayında bitmesi planlanan program Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından bir süre daha her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplara yatırıldı. Peki, aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son ödeme günü hangi tarihte, uzatılır mı? İşte, detaylar…