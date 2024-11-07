O TARİHTE SON BULACAK! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? Kasım 2024 Aile Destek Ödeme takvimi

Aile destek ödeme tarihi, Kasım ayının ilk haftasında sorgulanıyor. Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle gerçekleşen yardım ödeneğinin Haziran ayında son bulması beklenirken, ödemeler yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda yıl sonuna az bir zaman kala ödeme takvimini yakından takip eden vatandaşlar "Aile Destek ödemesi devam edecek mi, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, Kasım 2024 e-devlet aile destek programı sorgulama!