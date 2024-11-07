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O TARİHTE SON BULACAK! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? Kasım 2024 Aile Destek Ödeme takvimi

Aile destek ödeme tarihi, Kasım ayının ilk haftasında sorgulanıyor. Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle gerçekleşen yardım ödeneğinin Haziran ayında son bulması beklenirken, ödemeler yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda yıl sonuna az bir zaman kala ödeme takvimini yakından takip eden vatandaşlar "Aile Destek ödemesi devam edecek mi, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, Kasım 2024 e-devlet aile destek programı sorgulama!

Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:13
O TARİHTE SON BULACAK! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? Kasım 2024 Aile Destek Ödeme takvimi

Aile Destek Ödeme Paketi için Kasım 2024 ödeme takvimi mercek altına alındı. Düzenli olarak her ay hak sahiplerine yapılan ödemeler için e-devlet aile destek programı sorgulamaları başladı. Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? İşte, detaylar...

O TARİHTE SON BULACAK! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? Kasım 2024 Aile Destek Ödeme takvimi

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek."

O TARİHTE SON BULACAK! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? Kasım 2024 Aile Destek Ödeme takvimi

AİLE DESTEK ÖDEMESİ KASIM AYI NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Kasım ayı ödeme takvimi ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ödemeler genellikle ay ortalarına doğru hesaplara aktarılıyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

O TARİHTE SON BULACAK! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? Kasım 2024 Aile Destek Ödeme takvimi

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

O TARİHTE SON BULACAK! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? Kasım 2024 Aile Destek Ödeme takvimi

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

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