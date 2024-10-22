ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA: EGM 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖGG soruları ve cevapları 2024 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı A-B soru kitapçığı kapsamında araştırılıyor. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları yılın belli dönemlerinde gerçekleştiriliyor. Güvenlik görevlisi adayları kesin sonuçları öncesinde sınav sorularını kendi verdikleri cevaplar ile karşılaştırıyor. Peki; ÖGG cevap anahtarı yayımlandı mı, nereden öğrenilir?