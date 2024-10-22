ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA: EGM 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) cevap anahtarı açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi 20 Ekim 2024 Pazar günü tamamlandı. Silahlı ve silahsız olarak ayrılan Özel Güvenlik Sınavı soruları sınav sonrası adayların erişimine açılıyor. Sonuçlar öncesi puan hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ÖGG soruları ve cevapları PDF şeklinde araştırmalarına hız kazandırdı. A ve B kitapçığı ayrı ayrı araştırılıyor. Peki; 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.10.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:47