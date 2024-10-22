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ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA: EGM 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) cevap anahtarı açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi 20 Ekim 2024 Pazar günü tamamlandı. Silahlı ve silahsız olarak ayrılan Özel Güvenlik Sınavı soruları sınav sonrası adayların erişimine açılıyor. Sonuçlar öncesi puan hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ÖGG soruları ve cevapları PDF şeklinde araştırmalarına hız kazandırdı. A ve B kitapçığı ayrı ayrı araştırılıyor. Peki; 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 22.10.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:47
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA: EGM 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖGG soruları ve cevapları 2024 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı A-B soru kitapçığı kapsamında araştırılıyor. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları yılın belli dönemlerinde gerçekleştiriliyor. Güvenlik görevlisi adayları kesin sonuçları öncesinde sınav sorularını kendi verdikleri cevaplar ile karşılaştırıyor. Peki; ÖGG cevap anahtarı yayımlandı mı, nereden öğrenilir?

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA: EGM 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG cevap anahtarı açıklandı mı?

111. DÖNEM ÖGG SINAVI GERÇEKLEŞTİ!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Adaylara silahlı/silahsız olarak ayrılan testin soruları yöneltildi.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA: EGM 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı 22 Ekim bugün ilan edilecek. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takip ediliyor.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA: EGM 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

EGM tarafından belirtilen tarihte yayımlanan sınav soruları ve cevapları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/ sayfasından görüntüleniyor:

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ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 PDF SORGULAMA: EGM 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav soruları ve cevaplarının 22 Ekim tarihinde açıklanması ardından sınav sonuçları 8 Kasım tarihinde adayların erişimine açılacak.

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