Öğretmen mülakat sonuçları 2024: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamaları takip ediliyor. 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Yeni eğitim öğretim dönemi için yapılan alımda son aşamalardan biri olan mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başladı ve sona erdi. Yusuf Tekin sürece dair açıklamalarda bulunurken Danıştay kararını işaret etti. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte MEB sözlü sınav sonuç sorgulama ekranı