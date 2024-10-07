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Öğretmen mülakat sonuçları 2024: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamaları takip ediliyor. 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Yeni eğitim öğretim dönemi için yapılan alımda son aşamalardan biri olan mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başladı ve sona erdi. Yusuf Tekin sürece dair açıklamalarda bulunurken Danıştay kararını işaret etti. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte MEB sözlü sınav sonuç sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 06:57
Öğretmen mülakat sonuçları 2024: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmen için mülakat sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine odaklandı. Mülakatlara girip uygun kadrolara atama bekleyen öğretmen adayları e-Devlet sonuç ekranı başında yerlerini aldılar. İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları

Öğretmen mülakat sonuçları 2024: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alınmıştı.

1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayların sonuçlar için bekleyişi devam ediyor.

Öğretmen mülakat sonuçları 2024: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak. " dedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Öğretmen mülakat sonuçları 2024: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdırıldığı iddiasına şu yanıtı verdi:

"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."

Öğretmen mülakat sonuçları 2024: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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