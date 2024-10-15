ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, yürürlüğe girdi mi, maddeleri neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun teklifinin kabul edilmesinden sonra yürürlüğe gireceği tarih sorgulanmaya başladı. Öğretmenlerin hak ve sorumluluklarını genişleten kanunda, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik konularında birçok düzenlemeye gidilirken 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Öğretmenlerin mesleki ve sosyal haklarından birçok iyileştirmeyi hayata geçirecek. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, yürürlüğe girdi mi?