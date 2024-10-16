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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ ve İÇERİĞİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek, içeriği neler?

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun teklifinin kabul edilmesinden sonra yürürlüğe gireceği tarih sorgulanmaya başladı. Öğretmenlerin hak ve sorumluluklarını genişleten kanunda, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik konularında birçok düzenlemeye gidilirken 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Öğretmenlerin mesleki ve sosyal haklarından birçok iyileştirmeyi hayata geçirecek. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, yürürlüğe girdi mi?

Giriş Tarihi: 16.10.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 00:11
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ ve İÇERİĞİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek, içeriği neler?

Öğretmenlik Meslek Kanun teklifinin yürürlüğe gireceği tarih araştırılmaya başladı. Milyonlarca eğitimciyi ilgilendiren teklif Meclis'te kabul ederek yasalaştı. Birçok yeni düzenlemenin yer aldığı kanunun maddeleri ve içeriği sorgulanıyor. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu detayları…

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ ve İÇERİĞİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek, içeriği neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi kabul edildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ ve İÇERİĞİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek, içeriği neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU YASALAŞTI!
"Öğretmenlik Mesleği Kanunu" Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilerek Yasalaştı Kanuna göre, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Millî Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.

KANUN İÇERİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ ve İÇERİĞİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek, içeriği neler?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ ve İÇERİĞİ 2024: Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek, içeriği neler?

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik
MADDE 3 – (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.
Aday öğretmenlik
MADDE 5 – (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

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