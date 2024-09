ON NUMARA SONUÇLARI 30 EYLÜL 2024 | Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları tıkla-sorgula!

On Numara çekiliş sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. Hafta içi her Pazartesi ve Cuma düzenlenen on numara çekilişinde 22 şanslı numarayı bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 30 Eylül çekilişi MP youtube hesabı üzerinden canlı yayın ile gerçekleştirilecek. İşte, 30 Eylül Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı...