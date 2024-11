ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Kasım Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişinde, 22 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olma fırsatını yakalıyor. 4 Kasım çekilişi, MPİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile gerçekleştirilecek. İşte, 4 Kasım 2024 Pazartesi On Numara sonuçlarını sorgulamak için Milli Piyango İdaresi ekranı haberin devamında...