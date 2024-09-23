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ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI TIKLA-SORGULA 23 EYLÜL | millipiyangoonline ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları 23 Eylül 2024 Pazartesi günü araştırılıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişin ilki bugün MP youtube hesabı üzerinden, şeffaf olarak gerçekleşiyor. Noter huzurunda çekilen sayılar birer birer ekrana yansıtılıyor. Günün kazanan numaraları sabah. com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. İşte, 23 Eylül 2024 On Numara Sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 23.09.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:00
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI TIKLA-SORGULA 23 EYLÜL | millipiyangoonline ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları, şansoyunu severlerin gündeminde. Anlık olarak açıklanan sonuçlar MPİ canlı ekranından takip edilirken, bilet sorgulama işlemleri de Milli Piyango resmi sitesinden yapılabiliyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçları ile günün kazanan numaraları neler? İşte, 23 Eylül On Numara sonuçları!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI TIKLA-SORGULA 23 EYLÜL | millipiyangoonline ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

23 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI!

On Numara 23 Eylül sonuçları MPİ canlı ekranından ilan ediliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI TIKLA-SORGULA 23 EYLÜL | millipiyangoonline ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI TIKLA-SORGULA 23 EYLÜL | millipiyangoonline ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI TIKLA-SORGULA 23 EYLÜL | millipiyangoonline ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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