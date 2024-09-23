ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI TIKLA-SORGULA 23 EYLÜL | millipiyangoonline ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara sonuçları 23 Eylül 2024 Pazartesi günü araştırılıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişin ilki bugün MP youtube hesabı üzerinden, şeffaf olarak gerçekleşiyor. Noter huzurunda çekilen sayılar birer birer ekrana yansıtılıyor. Günün kazanan numaraları sabah. com.tr ve millipiyangoonline.com üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. İşte, 23 Eylül 2024 On Numara Sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:00