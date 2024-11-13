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ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ: YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2025 yılı sınav takvimi gündemin ana başlıklarından biri olmaya devam ediyor.Binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen takvime ilişkin araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. 2024 yılı sona ermeden açıklanacak ÖSYM sınav takvimi ile birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS, ve MSÜ gibi önemi sınavların tarihleri de netlik kazanacak. Peki, ÖSYM 2025 sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında....

Giriş Tarihi: 13.11.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:34
ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ: YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 yılı ÖSYM sınav takvimi için meraklı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından her sene düzenlenen YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ gibi sınavlara katılım sağlayacak adaylar sınav takvimi ie ilgili gelişmeleri yakından mercek altına aldı. Peki,2025 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 ÖSYMM sınav tarihleri ile ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ: YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı ÖSYM sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz sene sınav takvimi 6 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. 2025 yılı ÖSYM sınav takviminin de bu seneyle aynı dönemde yani Kasım ayı içerisinde ilan edileceği ön görülüyor.

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ: YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 ALES, KPSS, DGS SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2025 yılında düzenlenecek YKS, KPSS, ALES, YDS, DGS, TUS ve MSÜ sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM 2025 Sınav Takvimi'nin yayımlanmasının ardından belli olacak. ÖSYM sınav takvimi ilan edildiğinde sınav ve başvuru tarihlerine haberlerde yer verilecektir.

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ: YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025 İLE TARİHİ BELİRLENECEK SINAVLAR NELER?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı)

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ: YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ

2024 yılında "ÖSYM 2024 Sınav Takvimi" 6 Kasım 2023 tarihinde ilan edildi. ÖSYM tarafından 2024 yılında düzenlenecek sınavların başvuru ve sınav tarihlerini görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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