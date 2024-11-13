ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ: YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2025 yılı sınav takvimi gündemin ana başlıklarından biri olmaya devam ediyor.Binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla beklenen takvime ilişkin araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. 2024 yılı sona ermeden açıklanacak ÖSYM sınav takvimi ile birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS, ve MSÜ gibi önemi sınavların tarihleri de netlik kazanacak. Peki, ÖSYM 2025 sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında....