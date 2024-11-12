PTT BAŞVURU EKRANI İŞKUR: PTT personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

Yıl sonuna yaklaşırken, PTT personel alımı başvuruları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İŞKUR üzerinden duyurulan güncel iş ilanları, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurum personel alım sürecini yazılı sınav ve mülakat aşamalarıyla gerçekleştiriyor. Adaylar, "PTT personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?" soruları yanıt arayarak, başvuru sürecini yakından takip ediyor. İşte, İŞKUR başvuru ekranı ve tüm detaylar...