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PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU TAKVİMİ: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve kılavuzu araştırılıyor. Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen adaylar söz konusu ilana dair kurumun resmi internet sayfasını takip etmeye başladı. Tüm detaylar ve başvuru şartları ilan edilecek. Adaylar süreçle ilgili bilgi almak için sorgulamalarına başladı. Peki, 2024 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 02.11.2024 23:29 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 23:30
PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU TAKVİMİ: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü personel alımı için tarihler ve şartlar başvuruda bulunmak isteyen adayların gündemine yerleşti. İlana dair detaylar resmi site üzerinden duyurulacak. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman?

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU TAKVİMİ: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT her sene kendi resmi web adresi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. Kişiler gerekli koşulları sağladığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alımları yapılacak.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU TAKVİMİ: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

PTT BU SENE PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT personel alımı ile ilgili resmi internet sitesinde duyuru bulunmamaktadır.

Personel alımına ilişkin duyuru yapıldığında yer vereceğiz.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU TAKVİMİ: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU TAKVİMİ: 2024 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

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